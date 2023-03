Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Jevgenij Prigozjin, der er leder af den berygtede Wagnergruppe og tæt allieret med Vladimir Putin, vækker nok en gang opsigt.

For nu ser det ud til, at den nådesløse gruppe har sat en dusør på 15 millioner dollar, svarende til 100 millioner danske kroner, for forsvarsministeren i Italien, Guido Crosetto.

Det skriver det italienske nyhedsbureau Ansa, som citerer den italienske avis, Il Foglio.

Ifølge medierne har de ​​italienske efterretningstjenester kendt til dusøren i omkring 10 dage, men man har ikke hævet sikkerheden omkring den italienske minister, som flere gange i år har deltaget i NATO-møder omkring situationen i Ukraine.

Foto: KENZO TRIBOUILLARD Vis mere Foto: KENZO TRIBOUILLARD

Det er dog ikke udelukkende i forbindelse med invasionen af Ukraine, at Prigozjin puster sig op.

Dusøren kommer i kølvandet på, at Crosetto beskyldte Wagnergruppen for at drive migranter fra Afrika, især Libyen, til Italien som gengældelse for den italienske støtte til Ukraine.

Wagnergruppen, som på nuværende tidspunkt er bedst kendt for sin rolle i Ruslands invasion af Ukraine, er også aktiv i Mali, Den Centralafrikanske Republik, Sudan, Syrien og Libyen, hvor de støtter den berygtede general Khalifa Haftar.

Wagner-chefen Jevgenij Prigozjin reagerede på Crosettos påstand om, at den russiske lejesoldatgruppe drev migration fra flere afrikanske lande til Italien ved at sige, at gruppen ikke beskæftigede sig med migranter.

Herefter har han angiveligt slynget en del grimme kaldenavne efter den italienske minister og sat en dusør på Guido Crosetto.

Prigozjin har dog også stadig travlt med Wagnergruppens tilstedeværelse i Ukraine.

Lige nu er fokus på byen Bakhmut, hvor russerne og Wagnergruppen er i gang med at indelukke de ukrainske styrker i en knibtangsmanøvre.

De er snart omringet fra alle sider. Kun en sidste, større vej leder nu ud af Bakhmut. Den kaldes 'livets hovedvej' og den er lige nu et af de farligste steder i hele Ukraine.