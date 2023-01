Lyt til artiklen

De er blevet anklaget for at trække et blodigt spor af død efter sig i Ukraine og for at have stået bag flere krigsforbrydelser.

Og nu forsøger lederen bag den famøse Wagner-gruppe at tilegne sig mere magt.

Lederen, Jevgenij Prigozjin, også kendt som 'Putins kok', ønsker nemlig, at hans private militærgruppe skal anerkendes af Kreml.

Dertil kommer, at han åbent har kritiseret det russiske militær og beskyldt det for 'at hvile for meget'.

Alt sammen noget, der ifølge flere eksperter er med til at underbygge den tese, at Prigozjin presser den russiske præsident for at få mere magt.

Det skriver VG.

Prigozjin har ellers i mange år holdt sig uden for rampelyset, men det seneste halve år har Wagner-gruppens leder fyldt mere og mere i offentligheden.

Primært kæmper Prigozjin for at skabe et billede af sig selv som en stærk patriot, og det kom særligt til udtryk omkring nytårsaften.

Prigozjin og Putin Foto: Alexei Druzhinin Vis mere Prigozjin og Putin Foto: Alexei Druzhinin

Her holdt Putin nemlig en nytårstale foran en gruppe soldater, der senere er blevet anklaget for at have været skuespillere.

Altså en iscenesat virkelighed.

Modsat befandt Prigozjin sig rent faktisk i Ukraine, hvor han nytårsaften besøgte sine lejesoldater, og hvor han igen og igen understregede, at han ville være der, hvor de var.

I samme ombæring fik han også kritiseret det russiske militær.

Noget, der ifølge Karen Philippa Larsen fra Dansk Institut for Internationale Studier, er opsigtsvækkende.

»Videoerne er interessante, for tidligere har jeg set ham køre et parløb med Putin. Han har, så vidt jeg ved, aldrig kritiseret Putin eller hans indsats i krigen,« siger hun til VG og fortsætter:

»Men det, at videoerne af Prigozjin i felten bliver set som en opposition til Putin, må nok slide på Putins tålmodighed. Det tror jeg ikke, at Putin er glad for,« siger Karen Philippa Larsen.

Prigozjin fik navnet som 'Putins kok', fordi han har tjent sin formue på lukrative cateringaftaler med Kreml.

De seneste måneder er han blevet en mere og mere magtfuld skikkelse i den russiske ledelse, og nu regnes han som en af de mest centrale mænd i Putins inderkreds.

I løbet af krigen har han flere gange udtrykt sig kritisk om ledelsen af det russiske forsvar, og ifølge The Washington Post fortalte han i oktober personligt præsidenten, at militærcheferne ikke har håndteret krigen godt nok.