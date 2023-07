Flere medier, militærbloggere og observatører troede, at han var en færdig mand, og det så ikke lyst ud for Wagner-chef Jevgenij Prigozjin.

Der gik flere uger, uden at nogen så Prigozjin i live, mens billeder og spekulationer blev ved med at komme fra troværdige og mindre troværdige kilder.

Torsdag dukkede lejesoldatens kommandant selv op på topmødet mellem Rusland og afrikanske lande i Sankt Petersborg, ifølge flere russiske kilder.

Generalløjtnant i den norske hær Arne Bård Dalhaug siger til Dagbladet, at Prigozjins fremmøde kan tyde på særligt to ting:

»For det første indikerer det, at Putin føler, at han ikke er sikker nok til at gøre noget med Prigozjin. For det andet ser det ud til, at Putin tilsyneladende stadig har brug for ham.«

Det er ikke tilfældigt, at det netop er mødet med de afrikanske lande, der trækker opmærksomheden fra Prigozjin.

Wagner-gruppens lejesoldater har en betydelig tilstedeværelse i Den Centralafrikanske Republik, samt flere andre afrikanske lande.

De har selv store interesser i udvinding af blandt andet guld i de samme lande.

»At Prigozjin nu møder disse lande tyder på, at Wagner-gruppen går tilbage til rødderne. Samtidig arbejder Putin hårdt på at forbedre forholdet til landene,« siger generalløjtnanten og tilføjer:

»Han lovede i 2019 en firedobling af handlen med Afrika, mens virkeligheden er, at den er faldet indtil nu. Det er formentlig gået op for flere afrikanske ledere, at Rusland ikke bliver en vigtig handelspartner i de kommende år, og dermed ikke den guldkalv, de troede.«

Dalhaug mener, at mødet mellem Rusland og de afrikanske lande tyder på, at Wagner-gruppens forhold til dem ser ud til at forsøge at fortsætte.

»Men mødet er også præget af et betydeligt fravær af afrikanske ledere – folk Putin forventede at møde.«

»Det kan tolkes som, at forholdet til Rusland er dårligt for mange nu, og især efter udviklingen med kornaftalen mellem Rusland og Ukraine. Billedet af Rusland er ret meget mere svækket, end Putin forsøger at give udtryk for, selv blandt afrikanske lande,« siger Dalhaug.