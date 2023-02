Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den russiske oligark, der står bag den berygtede paramilitære enhed Wagner-gruppen, er »syg i hovedet.«

»Der er i hvert fald noget, som ikke stemmer med ham mentalt.«

Sådan lyder det nu fra den tidligere russiske soldat, Andrej Medvedev, som tidligere var medlem af den private lejehær og kæmpede i Ukraine, i et interview med norsk TV 2.

I sidste måned kom det frem, at han på ganske opsigtsvækkende vis var hoppet af – og nu søger asyl i Norge.

Wagner-gruppen ledes af Jevgenij Prigozjin, som også er kendt under øgenavnet 'Putins kok'. Navnet fik han, fordi han har tjent sin formue på lukrative cateringaftaler med Kreml. Her ses han med Vladimir Putin i 2011. Foto: POOL New Vis mere Wagner-gruppen ledes af Jevgenij Prigozjin, som også er kendt under øgenavnet 'Putins kok'. Navnet fik han, fordi han har tjent sin formue på lukrative cateringaftaler med Kreml. Her ses han med Vladimir Putin i 2011. Foto: POOL New

Til norsk TV 2 fortæller han, at han mødte chefen for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin – som tidligere er gået under tilnavnet 'Putins kok' – under et af hans ophold i en træningslejr.

På et spørgsmål om, hvordan den berygtede bagmand var, lyder svaret fra afhopperen:

»Selvtilfreds. Ynkelig, på en måde. Dum. Jeg tror, han er syg i hovedet.«

Videre beskriver Andrej Medvedev sin tidligere chef som én, der tror, han kan bestemme over alt og alle:

Andrej Medvedev, der tidligere var medlem af Wagner-gruppen, er afhoppet og har søgt asyl i Norge. Foto: JANIS LAIZANS Vis mere Andrej Medvedev, der tidligere var medlem af Wagner-gruppen, er afhoppet og har søgt asyl i Norge. Foto: JANIS LAIZANS

»Hele verden ved, hvordan Wagner er nu. Hvordan de henretter folk. Jeg har selv bemærket det ved Prigozjin. Men han må leve med det og få, som han fortjener,« fortæller den russiske mand, som – det bør bemærkes – kan have visse interesser i at fremstille tingene på en bestemt måde.

Medvedev har tidligere stået frem og givet interviews, efter han afhoppede.

Blandt andet har han til nyhedsbureauet Reuters fortalt, at han ønsker at undskylde for sin rolle i krigen mellem Rusland og Ukraine.

»Mange betragter mig som en slyngel, en kriminel, en morder. Først og fremmest, gentager jeg igen og igen, vil jeg gerne sige undskyld, og selv om jeg ikke ved, hvordan det bliver modtaget, vil jeg gerne sige, at jeg er ked af det,« har han sagt.

Andrej Medvedev ses her på gaden i Oslo den 1. februar. Foto: JANIS LAIZANS Vis mere Andrej Medvedev ses her på gaden i Oslo den 1. februar. Foto: JANIS LAIZANS

Den 26-årige russer blev pågrebet af det norske militær i sidste måned i Pasvikdalen i grænseområdet mellem Rusland og Norge.

Her blev han afhørt af Kripos, der er en særlig efterforskningsenhed i norsk politi.

Ifølge Medvedev selv har et af hans motiver for at flygte til Norge været, at lederne i Wagner-gruppen – herunder også Prigozjin – bør blive straffet for det, lejehæren har gjort under krigen i Ukraine.

Til Reuters har han fortalt, at han tilsluttede sig Wagner-gruppen i juli 2022 på en fire måneder lang kontrakt. I den periode overværede han – angiveligt – to af gruppens medlemmer blive skudt, fordi de ikke ønskede at kæmpe. Det skete for øjnene af netop rekrutterede fanger.

Reuters har ikke haft mulighed for at verificere Medvedevs påstande.