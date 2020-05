Tysklands øverste civile domstol siger i en med spænding imødeset dom mandag, at en 65-årig mand i princippet har ret til erstatning for købet af en VW Sharan i 2014 som følge af dieselgate. Dette er blot en af de 11 millioner biler, som på verdensplan var forsynet med snydesoftware. Tusindvis af sagsanlæg ventes nu at følge. Michele Tantussi/Reuters