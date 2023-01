Lyt til artiklen

»Det virker underligt.«

Et interview i Berlingske med en chef i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), der kommer med en vurdering af den russiske præsident, Vladimir Putin, har mildest talt vakt opsigt.

For i interviewet fortæller 'Joakim', der præsenteres som chef for Ruslandsanalyse i FE, at en af de faktorer, der var med til at udløse krigen i Ukraine, var den medicin, Putin tog på det tidspunkt.

»Storhedsvanvid er en af de kendte sideeffekter af den type hormonbehandling, som han fik,« fortalte Joakim blandt andet til Berlingske, mens han dog også gjorde det klart, at det ikke er noget, han med sikkerhed kan sige – men at han tror, det påvirkede den russiske præsidents beslutninger, da han indledte krigen i nabolandet.

Til norske Dagbladet fortæller den pensionerede generalløjtnant, Arne Bård Dalhaug, at 'det virker underligt', at FE er kommet med den slags påstande.

»Det minder om spekulationerne om, at Putin angiveligt skal være psykisk syg. Det er selvfølgelig kun spekulationer. For mig er der ikke noget, der tyder på, at Putin er mere skør end andre,« siger han.

»Historisk set er Putin ikke unik. Der er mange andre, som har foretaget alvorlige fejlvurderinger og taget beslutninger, der har fået konsekvenser, som de aldrig havde forestillet sig,« tilføjer han til det norske medie.

Derfor mener Arne Bård Dalhaug, at det er 'søgt' at spekulere i Putin helbredstilstand.

Til Dagbladet fortæller den pensionerede generalløjtnant videre, at det 'overrasker ham lidt', at en efterretningskilde har delt den type information, som er svær at sikre sig er korrekt, ligesom han forklarer, at han ville være blevet 'meget overrasket', hvis den norske efterretningstjeneste havde delt oplysninger på samme måde.

Han er ikke den eneste, der er overrasket over interviewet – og dets indhold.

Blandt andet har politisk kommentator og tidligere forsvars- og justitsminister Hans Engell til Ritzau fortalt, at han har svært ved at forstå, at efterretningstjenesten går ud med de meldinger.

»Denne her historie undrer mig meget. For det er jo ikke en historie, der har kørt hen over de globale medier. Det er ikke en historie, som har meldt sig andre steder,« sagde han til nyhedsbureauet fredag.