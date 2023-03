Lyt til artiklen

»Det er et angreb mod Putin.«

Sådan lyder vurderingen fra en historieprofessor, når det kommer til meldingen om, at man i Ukraine nu vil se på, om man skal omdøbe Rusland til noget ganske andet.

I stedet overvejer man, om man skal kalde landet for 'Moskovy', der tidligere er blevet brugt om Storfyrstendømmet Moskva og det russiske zarrige, før Peter den Store moderniserede landet.

Det skriver det norske medie VG.

Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, 9. marts i Moskva. Foto: MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREML

Det hele udspringer af en underskriftskampagne, der har kørt online, hvor flere end 25.000 har sat deres signatur på, at man i det ukrainske sprog bør kalde Rusland for 'Moskovy', kalde Den Russiske Føderation for 'Moskovy Føderationen' og kalde en russer for 'moskovit'.

Kampagnen er nu kommet forbi den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, som ifølge Novaja Gazeta Europa og det russiske statsmedie Tass har instrueret landets premierminister, Denys Sjmyhal, til at vurdere forslaget og 'udforske muligheden'.

»Emnet kræver en grundig gennemgang både med hensyn til historisk og kulturel kontekst og med hensyn til potentielle konsekvenser i international ret,« siger Zelenskyj ifølge Novaja Gazeta Europe.

Til VG forklarer professor emeritus Kristian Gerner fra Lunds Universitet, at det kan være et forsøg på at ydmyge den russiske præsident, Vladimir Putin.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, vil nu have undersøgt muligheden for navneskiftet. Foto: Efrem Lukatsky

Omkring år 900 var den ukrainske hovedstad, Kyiv, nemlig centrum for Riget Rus, der var begyndelsen til Rusland.

Dermed kan Zelenskyj – ifølge historieprofessoren – betone, at det er det gamle Rus, som er oprindelsen til dagens Ukraine.

»Han ønsker et sprogbrug, hvor man ser på Ukraine som det oprindelige, civiliserede Rusland, og at Putins Moskva-stat er noget helt andet. Det er et angreb mod Putin,« forklarer han.

»Putin mener, at Ukraine ikke findes. Nu svarer Ukraine igen med samme mønt.«

På Telegram har Maria Zakharova, der er talskvinde for Ruslands udenrigsministerium, også kommenteret meldingen om, at en omdøbning af Rusland skal undersøges.

Ifølge hende beviser det 'russernes sag':

»Her er endnu et bevis på et forsøg på at skabe et 'anti-Rusland' fra Ukraine,« skriver hun på sin Telegram-kanal.