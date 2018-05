Se videoen foroven.



Ødelæggelserne bliver mere og mere omfattende på Hawaii efter vulkanudbruddet, der ramte Big Island, som er ø-gruppens største ø, torsdag.

Det er især lavaen fra vulkanen Kilauea, der volder problemer, som den flydende masse snor sig gennem landskabet.

35 bygninger - heriblandt mindst 26 hjem - er gået til i de voldsomme lavamængder i Puna-distriktet, skriver nyhedsbureauet Reuters og CNN.

Der er ingen meldinger om dødsfald eller alvorlig personskade som følge af vulkanudbruddet, der kom efter flere dage med jordskælv på ø-gruppen, og som har fået myndighederne til at evakuere tusindvis af borgere.

Det gælder også beboerne i det såkaldte Leilani Estates-område, der ligger ca. 19 kilometer fra Kilauea-vulkanen. Myndighederne opfordrer samtidig turister til at holde sig væk fra området, hvor lava og giftige gasser sprøjter op fra enorme sprækker i jorden.

»Beboerne i Leilani har brug for jeres hjælp. Dette er ikke tid til sightseeing. I kan være til stor hjælp ved at holde jer væk fra området,« lyder det ifølge CNN fra Hawaiis civilforsvar.

Mens der ikke er kommet nogen personer alvorligt til skade, griber den materielle skade om sig, og videooptagelser fra området viser på både spektakulær og skrækindjagende vis den glohede lavas fremmarch på Hawaiis Big Island, hvor den sætter ild i træer, huse og biler.

De 1.700 beboere, der er blevet evakueret fra Leilani Estates-området, fik mandag imidlertid lov til at vende tilbage til deres hjem for en kort stund for at hente medicin, kæledyr og andet, der er strengt nødvendigt. De blev dog i den forbindelse gjort opmærksomme på, at de skulle være klar til at tage benene på nakken igen i en vis fart.

»Vær forberedt på at evakuere hvert øjeblik,« lød det ifølge Reuters fra civilforsvaret på Hawaii.

De knap 200.000 indbyggere på Hawaiis Big Island kæmper lige nu ikke kun med lava og farlige giftgasser, men også fortsatte jordskælv. Siden fredag har der i gennemsnit været ét jordskælv i timen, skriver CNN, som også har talt med Jessica Ferracane, der har boet på øen i mange år.

Hun er forbløffet over ødelæggelsernes omfang.

»Jordskælvene fortsatte natten igennem. Det er den store bekymring for alle på øen,« siger hun til CNN.

Selv om lavaen flyder langsomt, har den på få dage spredt sig over et område på 36.000 kvadratmeter, og det vides endnu ikke, hvornår lavaen vil stoppe med at flyde fra Kilauea-vulkanen, der jævnligt er gået i udbrud i de seneste tre årtier, skriver Ritzau.