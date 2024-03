Et vulkanudbrud på den islandske Reykjanes-halvø begyndte torsdag morgen, men er fredag ved at slutte.

Et vulkanudbrud på Island ser fredag ud til at være faldet til ro.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Vulkanudbruddet på Reykjanes-halvøen, der begyndte torsdag morgen, var ventet. Islandske myndigheder udgav allerede et varsel om udbruddet for flere dage siden.

Tidligere fredag viste droneoptagelser, at der ikke var nogen tegn på aktivitet.

- Det antyder, at udbruddet er ved at slutte , lyder det fra Islands Meteorologiske Institut (IMO) i en udtalelse.

Det svenske nyhedsbureau TT skrev torsdag, at den kendte turistattraktion Den Blå Lagune var blevet evakueret, fordi lavaen var nået til en vej, som leder hen til området.

Siden december har der i alt været tre udbrud i området, skriver Reuters.

Skoler, børnehaver, museer og andre offentlige institutioner i området blev lukket fredag, fordi lavaen havde ramt varmtvandsrør, der bruges til at skaffe geotermisk opvarmet vand.

Islands statsminister, Katrín Jakobsdóttir, har over for det islandske medie RÚV kaldt det for en "meget kritisk situation". Men hun har samtidig understreget, at der har været adgang til elektricitet og drikkevand, skriver Reuters.

På det sociale medie X, der tidligere hed Twitter, kommenterede Udenrigsministeriets Borgerservice torsdag vulkanudbruddet.

Her skrev de, at de islandske myndigheder arbejdede i området og bad alle holde sig væk. Derudover blev det frarådet at stoppe på vejen mellem Keflavik Lufthavn og Reykjavík for at kigge på udbruddet.

Det kunne skabe farlige trafiksituationer, skrev de.

/ritzau/