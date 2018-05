Øverst ses vulkanen, da den var i udbrud i 2014. Er du på Hawaii? Skriv til os på 1929@bt.dk eller på vores side på Facebook.

Vulkanen Kilauea på Hawaii er gået i udbrud og lavaen nærmere sig et beboelsesområde. Tusindvis af mennesker er ved at blive evakueret.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Hawaii's Kilauea volcano erupts, releasing red lava into a residential neighborhood and prompts mandatory evacuation orders for nearby homes. https://t.co/36rCLcTk53 — The Associated Press (@AP) May 4, 2018

#BREAKING Thousands urged to leave homes after Hawaii volcano eruption: official — AFP news agency (@AFP) May 4, 2018

Udbruddet kommer efter flere dage med jordskælv på ø-gruppen. Vulkanens lava nærmer sig boliger, og de regionale myndigheder evakuerer borgerne.

#BREAKING: A drone captured the lava inching its way towards Leilani Estates.

Emergency sirens will be sounded by civil defense across Hawaii Island.



DETAILS: https://t.co/HK9ipVWxFl#HINews #HNN pic.twitter.com/FkD1MPQTwo — Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) May 4, 2018

Et vidne beskriver ifølge ABC News udbruddet som 'et springvand af lava.' Den flydende masse spreder sig ud over vejene på øen, og sætter ild i træer og skove på sin vej.

Guvernøren på Hawaii opfordrer alle borgere i området til at gøre sig klar til at forlade deres hjem. Det skulle dreje sig om over tusinde mennesker, der nu må søge i sikkerhed.

I urge residents in Leilani Estates and the surrounding areas to follow instructions from the County of Hawai‘i’s Civil Defense Agency. Please be alert and prepare now to keep your family safe. @USGSVolcanoes #Kilauea — Governor David Ige (@GovHawaii) May 4, 2018

Myndighederne i Hawaii opfordrer de 10.000 mennesker, som bor i Puna-området, til at forlade deres hjem hurtigst muligt.

Hawaii's Kilauea volcano erupts, releasing lava into residential neighborhood on the Big Island, prompting evacuation orders. https://t.co/8iUCQK0yCd pic.twitter.com/fce4E74wIV — ABC News (@ABC) May 4, 2018

Associated Press skriver, at damp og lava løber ud af krateret og nærmere sig byen Pahoa på øen the Big Island, som er ø-gruppens største ø.

New fissure opens in Leilani Estates on the Big Island of Hawaii.



This video was taken just moments ago by my best friend who lives on the island... he said the fissure is making 'a loud wooshing sound' and is spewing lava at least 20 feet into the air.



Video credit: Jeff Wise pic.twitter.com/H56kllrdof — Jennifer Myers (@JenMyersFox4) May 4, 2018

Vulkanen er en af verdens mest aktive vulkaner og har været i udbrud jævnligt siden 1983.

Hundreds of small earthquakes in Hawaii are shaking the eastern side of Big Island, prompting concerns that Kilauea Volcano could erupt https://t.co/jMp4RNkAus pic.twitter.com/MPZwzP1EOB — CNN (@CNN) May 4, 2018

