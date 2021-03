40 kilometer fra Reykjavik er en vulkan gået i udbrud. Derfor er trafik til Keflavik-lufthavnen indstillet.

Al trafik til og fra Islands største lufthavn, Keflavik-lufthavnen, er lukket, da en vulkan er gået i udbrud nær Islands hovedstad, Reykjavik.

Det oplyser Islands meteorologiske institut fredag aften kort før midnat ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Vulkanen ligger omkring 40 kilometer fra Reykjavik på halvøen Reykjanes.

- Et vulkanudbrud er begyndt i Fagradalsfjall. Flykoden er rød, skriver instituttet på Twitter.

På det lokale medie Iceland Monitors hjemmeside kan man se en rød nattehimmel over Fagradalsfjall.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at området generelt er ubeboet, og at udbruddet derfor ikke umiddelbart menes at udgøre nogen større fare. Den lille fiskerby Grindavik ligger dog ikke så langt derfra.

Flere eksperter skal nu med en helikopter ud for at besigtige udbruddet, oplyser det meteorologiske institut fredag ifølge Reuters.

/ritzau/