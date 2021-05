Vulkan Nyiragongo i Den Demokratiske Republik Congo (DRCongo) er lørdag gået i udbrud og spytter lava og aske højt op i luften.

Det siger en vulkanolog i byen Goma, der ligger tæt på vulkanen.

»Jeg kan se høje fontæner af lava,« siger vulkanologen, Dario Tedesco.

Han tilføjer, at der dog ikke ser ud til at være risiko for, at lavaen når ind til byen med omkring en million indbyggere. Den glødende strøm flyder mod øst i retning mod grænsen til nabolandet Rwanda.

»Lige nu bliver folk ikke evakueret,« siger han.

Men udbruddet har skabt frygt i byen, hvor nogle indbyggere flygter med madrasser og andre ejendele.

Mange af dem, der forlader deres hjem, sætter kurs mod den rwandiske grænse, der ligger få kilometer fra Goma.

Strømmen er gået i byen, hvor lugten af svovl breder sig fra vulkanen, fortæller en journalist fra nyhedsbureauet AFP.

Den aktive vulkan Nyiragongo - der her er fotograferet i februar - er lørdag gået i udbrud og har fået en del indbyggere i byen Goma til at flygte. (Arkivfoto) Hereward Holland/Reuters Vis mere Den aktive vulkan Nyiragongo - der her er fotograferet i februar - er lørdag gået i udbrud og har fået en del indbyggere i byen Goma til at flygte. (Arkivfoto) Hereward Holland/Reuters

Man kan ikke se lavastrømme fra byen, tilføjer journalisten.

Nyiragongo har ifølge Dario Tedesco nogle af de hurtigste lavastrømme i verden.

Sidst vulkanen var i udbrud var i 2002. Dengang blev 250 mennesker dræbt og 120.000 blev hjemløse på grund af de store mængder lava, der flød ind i byen i det østlige DRCongo.

Eksperter holder øje med vulkanen og frygter, at den aktivitet, der er observeret i de seneste fem år, ligner aktiviteten forud for store udbrud i 2002 og tilbage i 1977.

Goma Vulkan Observatorium (OVG), der holder øje med Nyiragongo, har haft svært ved at foretage helt basale tjek af vulkanen, siden Verdensbanken stoppede finansieringen på grund af anklager om svindel.

/ritzau/Reuters