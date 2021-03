Bedømt ud for historiebøgerne er der en risiko for, at vulkanudbruddet nær den islandske hovedstad Reykjavik kan vare flere år endnu.

Det vurderer den norske geolog Børge Johannes Wigum, skriver NRK.

Vulkanudbruddet er opstået i nærheden af bjerget Fagradalsfjall, der ligger omkring 30 kilometer fra Reykjavik.

Udbruddet kommer mere end 800 år efter det seneste på bjerget. Dengang varede udbruddet i mindst 30 år – og det er ikke usandsynligt, at historien gentager sig:

Foto: ICELANDIC COAST GUARD HANDOUT Vis mere Foto: ICELANDIC COAST GUARD HANDOUT

»Det er sandsynligt, at dette er det første udbrud i en serie, som kan vare i mange årtier,« siger Børge Johannes Wigum til NRK.

Han uddyber, at udbrud over flere år ikke er uset i Island. I 1970'erne havde landet en udbrudsserie på omkring 10 år med større og mindre udbrud.

De seneste fire uger har der været omkring 50.000 jordskælv i Island, men alligevel kalder Wigum udbruddet for overraskende. Det siger han til TV 2 Norge.

»Den var blevet rolig de sidste par dage, og man troede, det var overstået. Så var der et udbrud i går aftes, uden det blev bemærket på seismograferne. Det var et kamera, der fangede den røde himmel, og derefter blev det bekræftet, at der var et udbrud.«

Vulkanudbruddet skete fredag aften omkring klokken 21., Foto: Benjamin Wenz Vis mere Vulkanudbruddet skete fredag aften omkring klokken 21., Foto: Benjamin Wenz

Mange husker formentlig det voldsomme vulkanudbrud fra Eyjafjallajökull i 2010, der lammede store dele af den europæiske lufttrafik i ugevis.

Men ifølge Wigum er risikoen for en gentagelse på dét punkt meget lille.

De islandske myndigheder har heller ikke vurderet, at udbruddet udgør en trussel for den islandske befolkning. Ikke desto mindre planlægger man retningslinjer for evakueringer, såfremt det skulle blive nødvendigt.

Rikke Pedersen, der er vulkanolog og leder på Nordisk Vulkanologisk Center på Islands Universitet, ser heller ingen større dramatik i udbruddet:

»Det er meget lidt voldsomt. Det er cirka så mildt, som det kan blive med et vulkanudbrud,« siger Rikke Pedersen til Ritzau.