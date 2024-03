Myndighederne har hævet alarmniveauet for vulkanen Popocatépetl til gult. 22 fly i Mexico City er aflyst.

Lufthavnen Mexico City International Airport i Mexico oplyser, at en række flyselskaber tirsdag har aflyst i alt 22 fly til og fra lufthavnen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det sker, for at lufthavnen, der ligger i Mexicos hovedstad, kan udføre undersøgelser af flyvesikkerheden. Flere fly er nemlig stødt på aske fra en vulkan, da de var i luften med kurs mod hovedstaden.

I et opslag på det sociale medie X skriver lufthavnen, at den trods aflysningerne stadig er åben og i drift.

- Specialiserede enheder og ledelsen forbliver i alarmtilstand og evaluerer askeforholdene, siger lufthavnen.

- På dette tidspunkt er askeskyen på vej mod Den Mexicanske Golf, lyder det videre.

Regeringen i Mexico har udsendt en såkaldt gul advarsel efter aktivitet i vulkanen Popocatépetl.

Tidligere tirsdag sagde myndighederne, at en søjle af røg fra vulkanen blæste i nordvestlig retning, og at dette kunne betyde, at der ville blive blæst aske til Mexico City.

Lufthavnen rådgiver personer, der skal rejse via Mexico City International Airport, til at holde øje med udmeldinger fra lufthavnen og flyselskaberne.

Det gule alarmniveau er skridtet før rød, der udløser påtvungen evakuering.

Vulkanen, der ligger i det centrale Mexico, bliver betragtet som en af de farligste i verden, fordi omtrent 25 millioner mennesker bor inden for en radius af 100 kilometer.

Popocatépetl har ikke haft et massivt udbrud i mere end et årtusind. Omtrent 72 kilometer sydøst for Mexico City ligger vulkanen på grænsen mellem delstaterne Morelos, Mexico og Puebla.

Vulkanen blev aktiv igen i 1994 og er siden da gået igennem perioder med stigende aktivitet.

/ritzau/