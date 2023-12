13 mennesker er døde efter et vulkanudbrud i Indonesien. Dødsfaldene kunne være undgået ifølge institut.

Indonesiens Vulkanologiske Institut har siden 2011 advaret om, at det er usikkert at bestige den aktive vulkan Marapi, som søndag gik i udbrud og dræbte 13 mennesker.

Det fortæller instituttets chef, Hendra Gunawan.

- Anbefalingen var, at man ikke skulle bestige bjergtoppen, at ingen skulle bevæge sig inden for tre kilometer af krateret, lyder det.

De 13 omkomne var alle vandrere på tur i området i den vestlige del af Sumatra. Redningsarbejdere leder fortsat efter ti savnede personer.

Instituttet har ikke beføjelser til at komme med andet end advarsler. Det er Indonesiens miljøministerium, som kan vælge at følge dem eller ej.

Ministeriet er ikke vendt tilbage på en henvendelse om en kommentar fra Reuters.

Marapi er på det næsthøjeste alarmniveau ud af fire i det indonesiske system.

Myndighederne har afspærret et område på tre kilometer i diameter rundt om vulkanen.

Desuden er der blevet uddelt masker til de lokale indbyggere, som er blevet bedt om at holde sig inden døre.

Vulkanen gik også i udbrud flere gange i januar og februar i år.

Men de ellers sjældne udbrud har gjort det svært at forudsige den vulkanske aktivitet ifølge Ahmad Basuki fra det vulkanologiske institut.

- Vulkanen giver intet klart tegn på, at den går i udbrud, fordi vi ikke kan føre logbog over den seismiske aktivitet, siger han.

Udbruddet er det dødeligste i Indonesien siden et i 1979, der dræbte 60 mennesker.

Øgruppen, som Sumatra er en del af, ligger i Ildringen, som er en betegnelse for et bælte af vulkaner, der ligger langs de asiatiske og amerikanske stillehavskyster.

Indonesien har næsten 130 aktive vulkaner.

/ritzau/Reuters