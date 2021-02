Vulkanen Etna er i udbrud. Og det er noget borgerne i nabobyen Gierre mærker til.

Borgerne kan ikke gå på gaden uden at træde i sort aske fra den aktive vulkan.

Derfor har byens borgere fundet koste og fejebakker frem for at feje asken sammen.

Du kan se, hvordan det ser ud øverst i artiklen.

Her er gaden dækket i aske. 28. februar 2021. REUTERS. Vis mere Her er gaden dækket i aske. 28. februar 2021. REUTERS.

Selvom det kan virke voldsomt med sort aske i gaderne, har de italienske myndigheder vurderet, at der ikke er grund til at frygte for vulkanen på nuværende tidspunkt.

Etna ligger på Siciliens østkyst i Italien, og Catania er en af de større byer, som ligger tæt på vulkanen. Myndighederne har valgt at lukke byens lufthavn for en sikkerheds skyld.

Vulkanens aktiviteter startede 16. februar, og 24. februar skød vulkanen lava og aske op på nattehimlen.

Den aktivie vulkan er sjældent ført til alvorlige skader.