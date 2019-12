Natten til mandag mistede mindst fem personer livet i et vulkanudbrud på White Island i New Zealand.

Men dødsfaldene kunne let have været undgået, hvis man spørger den danske vulkanekspert Henning Andersen.

De newzealandske myndigheder havde hævet alarmberedskabet for den 321 meter høje vulkan til det næsthøjeste trin på skalaen - fra 2 til 4. Der var altså en overhængende risiko for, at vulkanen 'snart' ville gå i udbrud.

»Det er turisternes egen skyld, at de er kommet af dage. Hvis de havde respekteret naturen, så var de aldrig gået i land,« siger vulkanekspert Henning Andersen, der uddannet geolog og har forfattet flere bøger om vulkaner.

»Det er hårdt stillet op, men det er sådan det forholder sig.«

Han fortæller, at det er umuligt at forudsige det akkurate tidspunkt for, hvornår en vulkan går i udbrud. Derfor burde turisterne eller deres guider holdt sig langt væk fra White Island.

»Vulkanologiske undersøgelser viste på forhånd, at der ville komme eksplosioner,« siger han.

Selv hvis man skulle forsøge at komme med en kalkuleret beregning, så fortæller Henning Andersen, at det også er så godt som umuligt at forudsige omfanget af et udbrud.

Udbruddet på White Island eller Whakaari, som den også hedder, manifesterer sig som voldsomme eksplosioner, hvor drønvarme gasskyer bliver spyet ud af krateret.

»Man bliver stegt levende. Man bliver nærmest grillet til døde. Temperaturen i gasskyerne er så høj. Det er det, der slår folk ihjel. Det er eksplosionerne og gasserne, der steger folk til døde,« siger han.

23 personer blev reddet væk fra øen. Heraf mistede fem personer livet.

De lokale myndigheder har mandag middag oplyst, at man ikke mener, at de resterende, der savnes har overlevet udbruddet. Der skulle være mindst ti personer, som opholdt sig på øen, der ikke blev reddet.

Kort efter midnat lokal tid - middag dansk tid - oplyste politiet, at man havde foretaget rekognosceringsflyvninger over øen - og der var 'ingen tegn på liv'.

'Politiet mener, at alle, der kunne være taget fra øen i live, blev reddet på tidspunktet for evakueringen,' lyder det i pressemeddelelsen.

'Baseret på den information, vi har, tror vi ikke, at der er nogen overlevende på øen.'

Blandt de bekræftede omkomne er en ung guide. Henning Andersen forstår ikke, at vedkommende har turde risikere sit eget og ikke mindst turisternes liv for at se vulkanen på White Island.

»Som guide har jeg altid respekteret naturen. Jeg er ikke typen, der tager chancer. Det er ikke noget, jeg går på kompromis med, for jeg ved, at naturen slår hårdt tilbage.«

B.T. har tidligere på dagen været i kontakt med Udenrigsministeriets Borgerservice. Her lød svaret, at der endnu ikke var nogen oplysninger, der pegede på, at der var tilskadekomne danskere.

Den danske generalkonsul sagde mandag formiddag, at man som dansker skulle holde øje med de new zealandske medier for at få information.

»Vi får ikke noget at vide i øjeblikket. De kan ikke komme over på øen lige nu. Det er simpelthen stadig for farligt,« sagde hun.