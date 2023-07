Befolkningen i Island holder i disse timer vejret på grund af vulkanen Fagradalsfjall, der ligger og ulmer.

Og siden tirsdag har der altså været målt omkring 11.900 jordskælv over landet, hvor det største målte 5,2 på Richterskalaen.

Det skriver det islandske medie RUV.

Vulkanen ligger 40 kilometer fra Reykjavik, og udbruddet kan derfor få enorme konsekvenser for flytrafikken i området.

Islændinge og turister er blevet advaret om at forberede sig på både vulkanudbrud og jordskælv, men udover de massive rystelser, så er der kun spottet røg fra vulkanen.

Men den kan eksplodere hvert minut.

»Det er sådan, at det kan gå i udbrud når som helst. Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at der sker noget andet, at det stopper, men alt peger på, at det er begyndelsen på et udbrud,« sagde Benedikt Ófeigsson, geofysiker ved det islandske meteorologiske kontor, søndag til det islandske medie RUV.

Det er ikke første gang, at den store vulkan er gået i udbrud. Vulkanen er gået i udbrud både i 2021 og 2022.

