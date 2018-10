En vulkan er i udbrud i Indonesien, der for fem dage siden blev ramt af både et jordskælv og en tsunami.

Mount Soputan, der ligger i provinsen Sulawesi Utara lidt over 2.000 km øst for hovedstaden Jakarta, begyndte onsdag morgen at spy aske 6.000 meter op i luften, skriver Sky News.

Myndighederne advarer fly om den vulkanske aske i luften.

I en meddelelse skriver det regioanle krisehåndteringsagentur, at indbyggerne bør holde sig væk i en radius af 4 kilometer fra vulkanen. Da ingen bor så tæt på vulkanen, er der umiddelbart ikke brug for at evakuere lokale som følge af udbruddet.

Foto fra det nationale katastrofehåndteringsagentur viser Mount Soputa, der spyr varm aske ud over Minahasa, Indonesien. Foto: BNPB/AFP/RITZAU SCANPIX

Sam Ratulangi International Airport i Manado er indtil videre i drift som normalt.

Så sent som tirsdag var der evakueringer i gang med fly fra det centrale Sulawesi efter fredagens naturkatastrofer.

Onsdag har myndighederne fundet yderligere næsten 200 døde, efter to jordskælv og en tsunami ramte øen fredag.

Mindst 1.407 personer er omkommet, mens 113 er savnet efter jordskælvet og tsunamien, skriver nyhedsbureauet AFP.

Soputan gik sidst i udbrud i januar 2016 og er en af de mest aktive vulkaner i området. I løbet af de sidste 600 år har den været i udbrud 39 gange.

