Kilauea-vulkanen på den amerikanske ø Hawaii har siden søndag været i udbrud. Den udgør ingen fare for mennesker, men den sø, der er i krateret, bliver langsomt fyldt op med lava fra tre sprækkeåbninger på indersiden af krateret.

Alligevel har myndighederne advaret beboere om at søge beskyttelse mod asken, som driver med vinden fra udbruddet.

Kilauea betragtes som en af de mest aktive vulkaner i verden. Den var senest i udbrud i 2018. Det skriver New York Times.

Udbruddet denne gang er sket i vulkanens Halema'uma'u-krater, ifølge Hawaiis civilforsvar, som citerer Hawaiis vulkan-observatorium. Det opdagede en skygge inde i krateret søndag aften og blev klar over, at et udbrud var i gang.

På dette foto fra det amerikanske geologiske overvågningscenter (USGS) ses en videnskabsmand, der måler det nyeste udbrud af vulkanen Kilauea i Hawaii 21. december 2020. Foto: USGS HANDOUT

»Folk skal holde sig inden døre for at undgå asken,« advarede observatoriet.

Kaskader af lava væltede ud af tre sprækkeåbninger, som åbnede sig søndag, og lavaen væltede ned i søen, hvor vandet boblede væk. I stedet er der nu dannet en sø af lava.

Der er tilsyneladende ingen fare for, at lavaen kommer videre end Halema'uma'u-krateret.

Mandag lød det fra vulkan-observatoriet, at situationen inde i krateret har stabiliseret sig. En talsmand for observatoriet oplyser, at lavastrømmen ser ud til at blive mindre.

Tre sprækkeåbninger lod lavaen fylde, hvad der var en sø i centrum af krateret, op. Foto: M. PATRICK / USGS HANDOUT

»Lavaen bevæger sig ingen steder hen,« siger Cyrus Johnasen.

Der blev for øvrigt målt et jordskælv med styrken 4,4 på Richterskalaen sent søndag aften.

Vulkanen Kilauea har været i udbrud næsten uafbrudt siden 1983.