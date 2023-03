Lyt til artiklen

En massiv, mørkegrå røg bølger hen over jorden og dækker nærmest himlen til.

I midten af det hele ligger vulkanen Merapi, som nu er gået i udbrud.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Merapi-vulkanen, der ligger i Yogyakarta-regionen i Indonesien, gik lørdag i udbrud og spyede en varm, massiv røgsky næsten syv kilometer op i luften, oplyser landets katastrofemyndighed.

Merapi er Indonesiens mest aktive vulkan. Billedet er fra 11. marts 2023.

Udbruddet gik i gang omkring klokken 12 lokal tid, og en lavastrøm på 1,5 kilometer er også blevet observeret.

Som følge af udbruddet er beboerne i de nærliggende landsbyer blevet rådet til at indstille alle aktiviteter inden for farezonen, der udgør en radius på mellem tre og syv kilometer af krateret.

Merapi – der måler 2.963 meter i højden – er en af Indonesiens mest aktive vulkaner, og forud for udbruddet havde man allerede skruet op for landets alarmberedskab i forventning om, hvad der var under opsejling.

Indtil videre har det ikke været nødvendigt at evakuere beboere, skriver Reuters.

Tyk røg vælter op fra vulkanen Merapi lørdag. Her ses det fra landsbyen Tunggularum.

Men hvis det påvirkede område som følge af udbruddet ender med at øges, vil det muligvis blive nødvendigt, oplyses det.

Merapi ligger på den såkaldte 'ildring' – 'The Ring of Fire' - der er en betegnelse for den kæde af vulkaner, som ligger rundt langs de asiatiske og amerikanske stillehavskyster.

Da den gik i udbrud i 2010, endte det med at koste mere end 350 mennesker livet.