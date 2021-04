Flasker blev kastet, næver blev knyttet, og råb blev udbrudt, da blandt andre italienske restaurantejere og politiet tirsdag stødte sammen i en konfrontation.

»De har taget vores ret til at arbejde. De har taget vores værdighed. Vi har ikke nogen penge til at købe brød, og jeg har tre børn, hvoraf den ene er yngre end 12 år.«

Sådan lyder det fra den italienske restaurantejer Monica, der ifølge nyhedsbureauet AP var en af de mange, der tirsdag demonstrerede mod de nuværende nedlukningsregler i Italien.

»Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige til dem, at jeg ikke kan købe sko til dem, for det er 14 måneder, at regeringen ikke har villet lade os arbejde,« tilføjer hun.

Sådan så det ud, da der tirsdag blev demonstreret ved parlamentsbygningen på Piazza Montecitorio i Rom. Foto: FILIPPO MONTEFORTE Vis mere Sådan så det ud, da der tirsdag blev demonstreret ved parlamentsbygningen på Piazza Montecitorio i Rom. Foto: FILIPPO MONTEFORTE

Tirsdag forsamlede flere hundrede utilfredse og vrede restaurant-, bar og forretningsejere sig foran det italienske parlament i Rom for at vise deres utilfredshed.

Det førte til sammenstød med politiet, og der blev blandt andet kastet med flasker, ligesom der opstod korporlige slagsmål.

Formålet med demonstrationen var at bede de italienske politikere om at løfte restriktionerne, så forretningerne igen kan åbne.

Nogle af de fremmødte fortalte ifølge AP også, at de valgte at trodse reglerne og holde deres restauranter åbne, fordi de ikke havde andre muligheder:

»Jeg holder stadig åbent, og jeg har fået en masse bøder. De sagde, jeg skulle lukke, men jeg fortsatte med at holde åbent alligevel,« fortæller restaurantejeren Hermes Ferrari.

Restauranter og barer skal fortsat holde lukket i Italien frem til tidligst 30. april, da coronasmitten de seneste to måneder har spredt sig i landet.