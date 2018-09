Myndighederne i den amerikanske stat Vermont indskærper over for offentligheden, at man skal lade dyr være i fred - også de store.

Det sker, efter en elg i weekenden led druknedøden, fordi nysgerrige turister pressede den ud i vandet, hvor den blev for udmattet til at holde sig oven vande.

Elgen havde svømmet fra New York gennem søen Lake Champlain til South Hero, vermont, hvor nysgerrige mennesker straks fik øje på den, da den dukkede op på bredden nær en cykelsti i det naruesmukke område.

Det fik turister til at tage deres mobiltelefoner frem og nærme sig elgen, der flygtede ud i vandet i panik, skriver wcax.com.

»Det bedste, man kan gøre, er at holde sig fra den. Hold afstand og lad være med at omringe elgen. Hvis en elg følger sig truet, reagerer den ved enten at forlade området eller ved at blive aggressiv, og man har ikke lyst til at være offer for sidstnævnte«, formaner Robert Currier fra den lokale naturstyrelse.

Lokalavisen The Islander har lavet et Facebook-opslag, hvor man kan se den døde elg blive transporteret væk af politiet. Det vækker vrede blandt deres følgere.

»Sund fornuft er en mangelvare hos menneskeracen«, skriver en.

»En flok idioter. Det er et vildt dyr, og det VIL føle sig truet, hvis det bliver overrendt af mennesker, som INTET ved om naturen«, skriver en anden i Facebook-opslaget.

Hvis man er dansker, og gerne vil se elge (på passende afstand) skal man ikke tage længere end til Sverige, hvor omkring 400.000 eksemplarer af dyret levet frit i naturen.