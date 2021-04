Diplomatisk brøler ved topmøde i Ankara gik ud over von der Leyen, som blev bragt i forlegenhed af Erdogan.

Der er onsdag vrede i Bruxelles over en klodset diplomatisk fejl, hvor der på uheldig vis manglede en stol ved et topmøde i den tyrkiske hovedstad, Ankara.

Da den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, samt EU-præsident Charles Michel mødtes, var der kun sat to stole frem.

En videooptagelse viser, at von der Leyen klart blev bragt i forlegenhed, da Erdogan og Michel uden videre satte sig på de to opstillede stole. Ingen af dem så ud til at bemærke, at der ikke var nogen stol til kommissionsformanden.

"Øhm" lyder det fra von der Leyen. Hun holder armene ud for øjensynligt at vise sin irritation.

Efter et øjebliks rådvildhed sætter von der Leyen sig i en sofa, som står lidt væk fra Erdogan og Michel. Von der Leyen kommer i stedet til at sidde over for den tyrkiske udenrigsminister, hvilket er et brud på den diplomatiske protokol.

Von der Leyen er som formand for EU-Kommissionen leder af EU's institutioner og drift. Michel er som formand for Det Europæiske Råd repræsentant for medlemslandenes regeringer. De er på topmødet sidestillet som repræsentanter for EU.

I Bruxelles siger talsmænd, at det forventes, at de begge behandles på samme niveau og i henhold til den protokol, der gælder for regeringschefer.

- Formanden for kommissionen var virkelig overrasket, siger von der Leyens talsmand Eric Mamer.

Han siger, at von der Leyen skulle have været behandlet "på nøjagtig samme vis" som Louis Michel.

- Hun er klart af den opfattelse, at den slags er vigtigt, og at det skal håndteres korrekt. Og det var tydeligvis ikke tilfældet, siger Mamer.

Den tyske europaparlamentariker Sergey Lagodinsky har på Twitter delt en video af episoden. Der er indføjet en taleboble med ordet "øhm", som ifølge Lagodinsky er det nye udtryk for "hvordan forholdet mellem EU og Tyrkiet ikke skal være".

Den hollandske europaparlamentariker Sophie in 't Veld spørger også, hvorfor Charles Michel forholdt sig tavs, mens hans kvindelige kollega stod uden en stol.

Hverken Louis Michel eller Erdogans kontor har umiddelbart kommenteret episoden.

/ritzau/AFP