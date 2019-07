Tjekkiets premierminister, Andrej Babis, forstår ikke, at Frans Timmermans ikke er udelukket til EU-topjob.

Margrethe Vestager er kandidat til jobbet som formand for EU-Kommissionen.

Men den danske kommissær fik ikke meget opmærksomhed, da EU's stats- og regeringschefer søndag og mandag holdt et maratonmøde om jobbet.

Før tredjedagen af EU-topmødet blev den danske EU-kommissærs navn dog nævnt af flere stats- og regeringschefer.

Først Tjekkiets premierminister, Andrej Babis, som uopfordret foreslog Vestager som en "god formand", da han skulle forklare, at hollænderen Frans Timmermans er et "no go".

Kort efter fik Andrej Babis lejlighed til at uddybe.

- Hun vil være en fremragende formand for EU-Kommissionen, siger Babis.

Danskeren har, siger han, dog ikke opbakning fra alle, og der er også modstand mod hende i EU-Parlamentet, tilføjer han.

Det samme vil man formentlig kunne sige om de øvrige kandidater.

Babis udtrykte frustration over, at Tyskland og flere andre lande ikke forstår, at Timmermans er udelukket for Visegrad-landene (Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn, red.).

Babis pointerede, at de fire Visegrad-lande partipolitisk er helt forskellige. Men de kan ikke acceptere en person, som "ikke har forståelse" for deres region.

- Timmermans er udelukket, siger Babis.

Spaniens socialdemokratiske premierminister, Pedro Sanchez, støtter sin partikollega Timmermans, som savner bred opbakning blandt EU-landene. Men spanieren havde også ros til Vestager.

Margrethe Vestager er meget "kompetent", og hun har leveret "fremragende resultater".

Diplomater har ifølge mediet Politico sagt, at EU-landene har overvejet at afprøve en model, hvor Vestager er kommissionsformand, hvis det bliver klart, at socialdemokraten Timmermans ikke kan vinde opbakning.

Det forlyder dog, at EU-præsident Donald Tusk vil indlede mødet med en jobskitse, hvor Timmermans står som kommissionsformand.

/ritzau/