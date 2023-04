Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det startede som en utilfredshed med præsident Emmanuel Macrons planer om at hæve pensionsalderen i Frankrig fra 62 til 64 år.

Men nu ser det ud til at være blevet udvidet til at handle om meget mere.

Det mener B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, ovenpå demonstrationer, som skærtorsdag udviklede sig til, at omkring 100 personer ifølge CNN stormede den internationale kapitalgigant BlackRocks franske hovedkontor i Paris.

Her antændte man desuden nødblus og røgbomber og sang slagsange mod den planlagte pensionsreform.

Demonstranter i BlackRocks hovedkontor i Paris torsdag. Foto: STEPHANIE LECOCQ Vis mere Demonstranter i BlackRocks hovedkontor i Paris torsdag. Foto: STEPHANIE LECOCQ

»Betydningen af denne aktion er ganske simpel. Vi tog til BlackRocks hovedkvarter for at fortælle dem, at arbejdernes penge til vores pensioner, dem tager de,« siger Jerome Schmitt, som er talsmand for den franske fagforening SUD ifølge CNN til franske BFM-TV.

Og BlackRock har da heller ikke spillet nogen rolle i præsidentens reformplaner.

»Det understreger, hvad jeg også fik indtryk af i Paris i forrige uge. Det er blevet til meget mere end et opgør med Macrons reform og pensionsrettighederne,« siger Jakob Illeborg.

»Jeg fik at vide, da jeg var i Paris, at de typiske angreb ville komme mod det, man ser som kapitalens bastioner, altså McDonald's og bankerne, så på den måde er dette ikke overraskende,« siger Jakob Illeborg desuden.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, på Place de la Nation i Paris. Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, på Place de la Nation i Paris.

Han peger på, at dette er et mindretal af de mange franskmænd som har været på gaden i de seneste uger i protest mod Emmanuel Macron.

»Deltagerne her er formentlig venstreorienterede politiske aktivister, for hvem dette er blevet en slags ungdomsrevolution om uligheden i verden og om, at regeringerne ikke lytter,« forklarer Jakob Illeborg.

»Og, at kapitalen har for gode vilkår til at tjene penge,« tilføjer han.

»Men et angreb som dette sætter demonstrationerne i et lidt andet lys, kan man sige. Der er skruet op for råheden, og det er selvfølgelig foruroligende,« konstaterer Jakob Illeborg.

Ser du nogen som helst udsigter til, at protesterne kommer til at dø hen?

»Nej, det her ligner et opgør, som kommer til at blive ved. Det kan godt blive ved hen over sommeren og længere, og det vi har set indtil nu, har ikke været lige kønt alt sammen,« siger Jakob Illeborg.