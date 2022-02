Den russiske ambassadør i Irland er ikke en velset mand for tiden.

Og en gruppe demonstranter, som havde fundet vej til den russiske ambassade i Irland, var heller ikke just glade for at se ham komme kørende i sin BMW på vej til arbejde.

For synet af BMW'en og ambassadøren resulterede i, at flere personer gik helt op til bilen med deres skilte og ukrainske flag for at fremme deres budskab om, at Vladimir Putin skal forlade Ukraine og trække sig fra krigen.

De mange mennesker omkring bilen fik bilen til at haste væk og undgå yderligere konfrontationer.

Men på vej væk så de fremmødte deres snit til at kaste en cykel, sparke og kaste drikkelse efter bilen.

REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Tidligere på ugen var der også en person, som havde kastet rød maling på ambassadens logo.

Over hele verdenen har man demonstreret ude foran russiske ambassader, blandt andet i Georgien, Tyskland og Danmark.

Også i selve Rusland har der været massive demonstrationer de seneste dage. Her er man gået i gaden for at vise sin utilfredshed med præsident Putin og hans krigshandlinger.

Alene i Rusland er omkring 2.000 personer blevet anholdt i 40 forskellige byer på grund af deltagelse ved demonstrationer.