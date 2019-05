En amerikansk turist på ferie i det græske øhav kunne ikke tro sine egne øjne, da han modtog regningen på en lokal restaurant.

En øl til 180 kroner, et glas tomatjuice til 130 kroner og en tallerken med blæksprutte til 700 kroner. Samlet set måtte han punge ud med over 6.000 kroner for seks personer.

'Det her sted er en turistfælde. De ansatte er ikke ærlige og nægter at give en menu eller priser. UNDGÅ DET HER STED FOR ENHVER PRIS!

Sådan lød anmeldelsen fra 38-årige Francisco Tajedo fra USA på Tripadvisor.

Selvom restauranten DK Oyster ligger placeret ved strandkanten på Mykonos mener mange, at priserne overstiger al rimelighed.

'Jeg har ikke et problem med at betale priserne på Mykonos, men det her sted tager 3-4 gange højere pris end andre steder,' skriver en anden.

Andre kritiserer fisk- og skaldyrsrestauranten for slet ikke at have deres priser synlige på menuen. Selvom stedet har en samlet vurdering på fire ud af fem stjerner, så står 275 anmeldelser som 'frygtelig' ud af 915.

På restaurantens Facebook-side og på Tripadvisor deler nogle besøgende deres regning for at advare andre gæster mod de høje priser.

For er en cola til 112 kroner i overkanten? Eller en cappuccino til 75 kroner?

Det mener mange, der føler sig snydt af restaurantens misvisende eller skjulte priser.

Ejeren af DK Oyster, Dimitris Kalamaras, afviser overfor Daily Mail helt og holdent at være en turistfælde.

»...ordet turistfælde er ikke rimelig. Hvorfor må et luksushotel tage 200-500 euro for en nat.«

»Hvorfor betaler en kunde 50 euro for en jakke hos en lille butik, mens andre tager op mod tusinde euro? Er vi alle kriminelle, tyve og dårlige mennesker? Jeg kan fortælle dig, at vi inderligt værdsætter vores gæster, og vi har omhyggeligt sørget for at skabe et produkt, som vi anser for være pengene værd.«

Ejeren afviser også, at restauranten skulle forsøge at skjule priserne og have misvisende markedsføring.

Historier som denne er langt fra en enlig svale.

For to år siden berettede en engelsk turist om chokerende priser på en restaurent i turistmagneten Venedig. Her måtte hans familie slippe 4.000 kroner for en frokost, skrev The Independent.