Tre gange har den 45-årige hovedmistænkte i mordet på Walter Lübke angiveligt stået uden for den dræbtes hus med en pistol i lommen.

De to første gange, stod han der bare. Men om natten til den 2. juni var han så vred over drabet på to unge kvinder i Marokko, at han slog til og skød.

Ifølge en politirapport, som blandt andre Süddeutsche Zeitung bringer uddrag af, har særligt tre episoder provokeret den 45-årige mistænkte i en sådan grad, at han var klar til at slå ihjel.

Først var det de seksuelle overgreb på unge piger i Köln i 2015 og 2016. Dernæst terrorangrebet i Nice, hvor 85 personer mistede livet i 2016.

Den mistænkte projekterede vreden over de islamiske angreb over på CDU-politikeren Walter Lübke, der tidligere har forsvaret, at regeringen lod en million migranter og flygtninge krydse grænsen til Tyskland i 2015.

Den 45-årige erkender ifølge rapporten, at han var været i tvivl om, hvorvidt han faktisk skulle slå Walter Lübke ihjel.

Men da to unge kvinder, danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland blev slået ihjel i Marokko, tippede balancen for den 45-årige.

Videoen af drabet på de to piger, hvor drabsmændene sværger troskab til bl.a. Islamisk Stat, gik verden rundt, og fik den 45-årige til at gribe til våben.

Louisa og Maren blev dræbt i Marokko 17. december 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

I sin tilståelse fortæller den 45-årige også, at han 'uendeligt beklager' drabet på Walter Lübke. At 'ingen skal dø for deres ord'. Og at han tænker på det forfærdelige, han har gjort mod familien Lübke.

De 45-årige har dog siden trukket hele sin tilståelseserklæring tilbage.

Politirapporten, hvoraf tilståelsen fremgår, indgår dog alligevel i retssagen.

Walter Lübke, der var overborgmester i Kassel, blev skudt på sin terrasse i starten af juni.

DNA-spor førte til anholdelse af den 45-årige, en tidligere kendt højreekstremist, som siden midten af juni har siddet varetægtsfængslet.

Politiet har også anholdt to andre mistænkte i sagen.

Det er angiveligt de to personer, som skulle have fremskaffet våben til den 45-årige.

Walter Lübkes død blev mødt med jubel på de sociale medier af højreekstremister - en reaktion, som chokerede det meste af Tyskland.