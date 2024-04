En strid om naturbeskyttelse og jagttrofæer mellem Botswana og Tyskland har fået førstnævnte til at komme med en opsigtsvækkende trussel.

I fremtiden skal 20.000 elefanter sendes afsted til Tyskland.

I hvert fald hvis det står til Botswanas præsident, Mokgweetsi Masisi. Det siger han til Bild.

Og »det er ikke en joke«, tilføjer han.

Mokgweetsi Masisi, præsident i Botswana.

Årsagen er, at præsidenten har set sig vred på den tyske regering. Det kommer, efter miljøminister Steffi Lemke har udtalt, at der burde indføres strengere regler, når det kommer til import af jagttrofæer fra lande som Botswana og Nambia.

Efterfølgende har det dog fået Masisi op i det røde felt.

Han mener, det vil gøre folket i Botswana fattigere.

Han tilføjer, at antallet af elefanter er eksploderet i landet, og at jagt hjælper med at holde dem i skak, skriver BBC.

Og derfor kommer præsidenten nu med det opsigtsvækkende forslag om, at elefanterne skal til Tyskland:

»I burde leve sammen med dyrene på den måde, som I prøver at fortælle os, at vi skal.«

»Vi vil gerne tilbyde sådan en gave,« siger præsidenten om at sende de 20.000 elefanter til Tyskland.

Ifølge BBC er der godt og vel 130.000 elefanter i Botswana – og landet har tidligere doneret 8000 elefanter til Angola.

En talskvinde for miljøministeriet i Berlin siger, at de ikke har modtaget nogle bekymringer i sagen fra Botswana.

Ministeriet holder da også fast i, at import af jagttrofæer i højere grad fremover skal være bæredygtig og lovlig.

Tidligere har Australien, Frankrig og Belgien forbudt handel med jagttrofæer, skriver BBC.