Da vovehalsen Mike Hughes lørdag lod sig skyde op i luften i en hjemmelavet raket i den californiske ørken, var det med ét formål.

Han ville bevise, at jorden er flad.

Men Mike Hughes - der også blev kaldt 'Mad Mike' (Gale Mike, oversat til dansk) - nåede aldrig så langt.

Kort efter affyringen gik det galt, da faldskærmen af uransaglige årsager faldt mod jorden, mens raketten med Mike Hughes fortsatte op i luften.

Og da raketten få sekunder senere ramte jorden, var det med så stor kraft, at vovehalsens dage var talte.

Det skriver flere udenlandske medier.

Ulykken blev optaget af et kamerahold, der fulgte Mike Hughes forsøg, og videoen kan du se øverst i artiklen.

Idéen bag forsøget var at skyde sig selv 1.524 meter op i luften i den damp-drevede raket, hvor han så ville tage billeder, der kunne bevise, at jorden ikke er rund.

Han har selv bygget raketten, der samlet set har kostet ham omkring 125.000 kroner, og det er ikke første gang, at vovehalsen har forsøgt at bevise sin teori ved at skyde sig selv op i luften.

I 2018 nåede han 571 meter op i luften i en anden hjemmebygget raket, og dengang kom han ned i god behold igen, hvor han foran rullende kameraer udtalte:

»Er jeg glad for, at jeg gjorde det? Ja, det tror jeg. Jeg kommer til at mærke det i morgen. Jeg vil ikke være i stand til at komme ud af sengen. I det mindste kan jeg gå hjem og spise aftensmad og se mine katte i aften.«

Mike Hughes blev 64 år.