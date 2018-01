For øjeblikket kan de kolde temperaturer nok friste de fleste til at pakke kufferten og rejse sydpå til varme, afslapning og ren idyl.

Men pas på, for idyllen kan nemt blive spoleret, hvis guiden for eksempel er grim, eller dyrene i zoologisk have ikke smiler. Det mener i hvert fald en række gæster, som efterfølgende har givet deres respektive feriedestinationer en negativ anmeldelse på sitet TripAdvisor. Og Spanien er tilsyneladende et land, der kan give anledning til rigtig meget frustration, må man forstå.

Britiske The Sun har samlet en række af de vildeste anmeldelser fra dets landsmænd, og det inkluderer både sure dyr, larmende havvand og en kæreste, der kigger på bryster. Vi bringer her et udpluk:

Mellemamerika:

'I sagde, at byen lå ved en vulkan, men vi tog derhen, og der var ingen lava. Jeg er ret sikker på, at det bare var et bjerg.'

New York:

'Dyrene i den zoologiske have så virkelig triste ud, og det fik vores børn til at græde. Kan de ikke lære dem at smile?'

Spanien:

'Skiltene var ikke skrevet på engelsk. Jeg forstår ikke, hvordan nogen kan finde rundt.'

'Kvinderne solbadede topløse på stranden, og min mand brugte hele dagen på at kigge på dem.'

'Der var alt for mange udlændinge, og alle talte spansk.'

'Stranden havde for mange fede mennesker. Det var klamt.'

Middelhavet:

'Jeg var på jeres cruise rundt på Middelhavet, og havet var så højlydt udenfor, at jeg ikke kunne sove.'

Tyrkiet:

'Der var ikke noget skilt, der sagde, at man ikke skulle stige på luftballonen, hvis man lider af højdeskræk.'

Thailand:

'Stranden var så fyldt med sand, at jeg fik sand overalt i mit tøj, og det var svært at vaske af huden.'

Bulgarien:

'Den lokale butik solgte nærmest ingen britisk mad, og de havde ikke mit yndlingsmærke inden for kiks.'

Kenya:

'Vi købte designer-solbriller på et marked og fandt senere ud af, at de var falske.'

Grækenland:

'Vi kunne ikke nyde turen, fordi guiden var så grim.'