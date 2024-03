Hvis konservative von der Leyen bliver EU-Kommissionens formand, så vil anden toppost gå til socialdemokrat.

Ursula von der Leyens melding om, at hun går efter posten som EU-Kommissionens formand kan øge chancerne for statsminister Mette Frederiksen (S), hvis hun vil gå efter posten formand for Det Europæiske Råd.

Det vurderer direktør for Tænketanken Europa, Lykke Friis.

- Nu ved vi, at Ursula von der Leyen går efter posten, så de blå griber ud efter kommissærposten. Dermed rykker diskussionen i den grad over på, hvem der skal være formand for Det Europæiske Råd, siger Lykke Friis.

Hun peger på, at hvis Ursula von der Leyen som konservativ kandidat får posten som formand for EU-Kommissionen, så vil det åbne for en socialdemokrat på posten som formand for Det Europæiske Råd.

Den post er i dag besat af belgiske Charles Michel. Han har dog ikke stor opbakning blandt EU-landene, og opbakningen blev endnu mindre, efter at Charles Michel i januar først meddelte, at han ville stille op til EU-Parlamentet for derefter at trække den melding tilbage.

Nu tyder alt på, at der skal findes en ny person på posten. Her har man blandt andet til opgave at lede EU-topmøderne og forhandlingerne mellem EU-landenes stats- og regeringsledere.

Den post er Mette Frederiksen et godt bud på, fordi hun ifølge Lykke Friis har stor bevågenhed i andre EU-lande.

- Hun er stadig en, der bliver nævnt som mulig formand for Det Europæiske Råd.

- Jeg synes også, at man skal notere sig, at hun var en af de mest citerede stats- og regeringschefer på sikkerhedskonferencen i München, siger Lykke Friis.

Den internationale sikkerhedskonference havde besøg af stats- og regeringschefer fra hele Europa. Men det var Mette Frederiksens melding om, at Danmark havde tømt sine artillerilagre for at hjælpe Ukraine, der løb med opmærksomheden.

- Hun blev citeret i Financial Times, og i mange tyske aviser står hun som en, der har markeret sig stærkt på Ukraine-dagsordenen. Hendes optræden i München har ikke svækket hende. Snarere tværtimod, siger Lykke Friis.

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz valgte desuden for nylig at invitere netop Mette Frederiksen, da der skulle tages det første spadestik til en ny Rheinmetall ammunitionsfabrik i Tyskland.

Igen kan det ses som et tegn på, at Mette Frederiksen er tæt på den socialdemokratiske leder af EU's største land.

Lykke Friis fremhæver desuden, at en ny, særlig kommissærpost kan løse udfordringen med, at Østeuropa også gerne vil repræsenteres centralt på EU-topposterne.

På pressemødet mandag foreslog von der Leyen, at der i næste periode bør oprettes en særlig post som EU-kommissær for forsvarsindustrien. Den vil ifølge Lykke Friis være oplagt at give til en østeuropæisk kandidat.

Det vil også gøre det lettere at forsvare en nordisk socialdemokrat på posten som formand for Det Europæiske Råd, mener Lykke Friis.

Mette Frederiksen var sidste år også på tale som ny generalsekretær for Nato, men fastslog dengang, at hun ikke var kandidat til en international toppost.

