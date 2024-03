Ursula von der Leyen vil forsvare EU mod splittelse, siger hun på pressemøde om ny periode i EU.

Ursula von der Leyen ønsker en ny periode som formand for EU-Kommissionen. Her vil hun forsvare EU mod splittelse, siger hun på pressemødet i Berlin mandag.

- Vi må forsvare os mod splittelse indefra og udefra. Jeg er sikker på, at vi har styrken til at gøre det, og det er den opgave, jeg har sat mig for, siger von der Leyen.

Hun bekræftede mandag sit kandidatur efter et møde med sit tyske parti CDU. Det er CDU, der formelt har nomineret hende til posten.

Meldingen kommer med under fire måneder til valget til EU-Parlamentet, der på tværs af de 27 EU-lande holdes fra den 6. til 9. juni.

Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har Ursula von der Leyen vist, at hun kan være en effektiv formand for EU-Kommissionen.

Derfor vil Danmark formentlig sige ja til en ny periode med von der Leyen.

- Det er positivt, at hun har mod på en periode mere. Hun har vist sig at være en meget, meget effektiv formand for EU-Kommissionen. Så det tror jeg er noget, der umiddelbart vil vække positive følelser i Danmark, siger Lars Løkke Rasmussen.

Det har længe været ventet, at Ursula von der Leyen ville stille op til en ny periode.

Hun har bred opbakning blandt EU-landene og vurderes også til at kunne samle det nødvendige flertal i EU-Parlamentet.

Ursula von der Leyen er desuden del af den borgerlige EPP-gruppe i EU-Parlamentet, som også efter valget ventes at blive parlamentets største.

Men mandagens melding er ikke ensbetydende med, at Ursula von der Leyen får posten.

Efter valget skal von der Leyen formelt have opbakning fra EU-landenes stats- og regeringschefer. Det er dem, der indstiller kandidater til posten.

Derefter skal et flertal i det nye EU-Parlament godkende hende, før hun kan fortsætte på posten. Det var lige ved at gå galt sidste gang, hvor von der Leyen kun med et meget lille flertal blev godkendt i EU-Parlamentet.

Det var i det hele taget overraskende, at Ursula von der Leyen blev indstillet til posten i 2019. Hun var ikke på forhånd blandt spidskandidaterne fra EU-Parlamentets grupper, og hun var heller ikke blevet nævnt i Bruxelles-korridorerne som en mulig formand.

Siden har hun stået i spidsen for EU's vaccineindsats under corona og EU's svar på Ruslands invasion af Ukraine, der ventes at trække spor ind i den næste mandatperiode med behov for en styrket forsvarspolitik.

I denne periode har hun haft den grønne omstilling som hovedprioritet, men det kan ændre sig efter valget, hvor meget tyder på, at partierne til højre for EPP-gruppen vil gå frem.

Hos Dansk Industri håber man, at Ursula von der Leyen vil fortsætte arbejdet med European Green Deal, hvis hun bliver valgt.

- Det er vigtigt for dansk erhvervsliv, at klimapolitikken, European Green Deal, og ambitionerne for den digitale transformation nu for alvor bliver omsat til konkret handling i medlemslandene. Det bør være det primære fokus for den næste Kommission og Ursula von der Leyen, hvis hun bliver genvalgt, siger europapolitisk chef i DI Rikke Wetendorff Nørgaard.

EU-Kommissionen udgør en helt central del af EU, som den eneste instans, der må foreslå ny lovgivning. Det sker efter input fra primært EU-landenes stats- og regeringschefer samt EU-Parlamentet.

