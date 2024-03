Ursula von der Leyen ventes på et pressemøde i Berlin mandag at tale for en ny periode i EU. Løkke er positiv.

Ursula von der Leyen har vist, at hun kan være en effektiv formand for EU-Kommissionen. Derfor vil Danmark formentlig være positiv, hvis hun som ventet mandag meddeler, at hun stiller op til en ny periode.

Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).

- Det er positivt, at hun har mod på en periode mere. Hun har vist sig at være en meget, meget effektiv formand for EU-Kommissionen. Så det tror jeg er noget, der umiddelbart vil vække positive følelser i Danmark, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han understreger, at det dog først skal diskuteres i regeringen, før Danmark officielt kan melde ud. Opbakningen til von der Leyen er dog bred både på tværs af EU-landene og på tværs af de politiske grupper i EU-Parlamentet.

Løkkes udmelding kommer forud for et møde for EU-landenes udenrigsministre i Bruxelles mandag.

Det er dog på et pressemøde i Berlin 12.30, at meldingen fra Ursula von der Leyen ventes at komme.

Ursula von der Leyen er i Tyskland for at deltage i et møde hos hendes tyske parti CDU. På mødet ventes CDU at nominere Ursula von der Leyen til en ny periode på den magtfulde post.

Ursula von der Leyen tiltrådte i 2019, men hendes første mandatperiode udløber ved valget til EU-Parlamentet til juni.

/ritzau/