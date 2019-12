Ny kommissionsformand har store ambitioner om grøn omstilling i EU, som hun mener må føre an i klimakampen.

EU-Kommissionens nye formand, tyske Ursula von der Leyen, lover et mere samlet Europa og en styrket indsats mod klimaforandringerne.

Det sagde hun i en tale søndag, hvor hun formelt overtog styringen i EU-Kommissionen.

Hendes mål for EU har "kraftige overlap" med medlemslandenes, og klima står blandt de øverste prioriteter.

Der skal også findes en bedre aftale for håndtering af migranter i EU, og unionen skal styrkes i verden, siger hun.

Von der Leyen siger i en tale søndag, at hun og hendes kommission "har et ansvar overfor vores børn" om at "efterlade dem en union, der er stærkere end den, vi har arvet".

Formanden for EU-Parlamentet, David Sassoli, siger, at medlemmerne vil mødes ekstraordinært den 11. december - dagen inden EU's stats- og regeringschefer samles til topmøde - for at drøfte kommissionens første grønne udspil.

Von der Leyen har sagt, at hun sigter efter at skære EU's CO2-udledning med 50 procent i 2030.

Det mål blev mødt af kritik fra den grønne gruppe i EU-Parlamentet, der ikke mener, at det er ambitiøst nok.

Hun har også sagt, at hun ønsker et CO2-neutralt Europa i 2050, og at hun ønsker en juridisk bindende aftale om det.

Den nye kommissionsformand rejser mandag til den spanske hovedstad, Madrid, for at deltage i klimamødet COP25. Det kalder hun et godt "udgangspunkt" for den grønne aftale, hun gerne vil have gennemført i EU.

Von der Leyen er chef for 27 kommissærer, der også indtog deres embeder søndag.

Den nye EU-kommission skulle oprindeligt være tiltrådt 1. november. Men EU-Parlamentet afviste at godkende tre kommissærer, og det forsinkede processen.

Søndag markerede EU både skiftet på posten som kommissionsformand, hvor von der Leyen afløser Jean-Claude Juncker, og tiårsjubilæet for Lissabon-traktaten.

/ritzau/dpa