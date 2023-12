EU-landene sælger kun lidt mere til Kina, end man gør til Schweiz, siger von der Leyen før EU-Kina-topmøde.

Kina har på denne uges topmøde med EU mulighed for at medvirke til at træffe positive beslutninger, der kan forbedre forholdet til EU.

Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, forud for topmødet. Det holdes torsdag og fredag i Beijing.

- Det er i begges parters interesse, at vi skaber en ny balance i samhandlen. Det er også i Kinas interesse, siger von der Leyen.

Udmeldingen kommer i et interview med European Newsroom, der er et samarbejde mellem en række europæiske nyhedsbureauer, herunder Ritzau.

I interviewet peger von der Leyen blandt andet på den store ubalance i handlen som et problem, der skal løses.

- Europæiske ledere vil over tid ikke tolerere en ubalance i handlen, siger von der Leyen i interviewet, der blev gennemført af en AFP-journalist på vegne af European Newsroom.

Ifølge von der Leyen er EU's handelsunderskud med Kina blevet fordoblet i løbet af de sidste to år til næsten 400 milliarder euro. Det er der flere årsager til, mener EU-Kommissionens formand:

- Vi ser en mangel på adgang til det kinesiske marked for de europæiske virksomheder. Vi ser præferencebehandling af indenlandske kinesiske virksomheder, og vi ser på spørgsmålet om skjulte eller direkte og indirekte subsidier til kinesiske virksomheder i forhold til europæiske virksomheder, siger von der Leyen.

Hun fremhæver, at EU's indre marked omvendt er indrettet til at beskytte fair konkurrence.

- Derfor ønsker vi også fair konkurrence, når det kommer til globale aktører, der kommer ind på vores indre marked, siger von der Leyen.

EU-Kommissionen er fortsat i gang med at undersøge, om kinesiske elbiler modtager urimelig statsstøtte fra Kina. Men det er tydeligt, at der er noget galt i samhandlen, mener von der Leyen.

Hun fremhæver blandt andet, at EU-landenes samhandel med Kina i dag ikke meget større end samhandlen med Schweiz.

Sammenligningen er bemærkelsesværdig, fordi Schweiz i global sammenhæng er et lille land med blot 8,9 millioner indbyggere.

Til sammenligning er Kina verdens næststørste økonomi med omkring 1,4 milliard indbyggere.

Det er dog kun et af flere emner, der giver panderynker i Bruxelles. Også når det gæler Kinas dominerende position på råmaterialer ønsker EU at skabe en ny balance i forholdet.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke kun ser Kina som en handelspartner og et industrielt kraftcenter, men også som en teknologisk konkurrent og militærmagt. Og som en global aktør, der har divergerende syn på den globale orden, siger von der Leyen.

Hun understreger igen, at EU ikke ønsker at "afkoble" fra Kina, som EU har forsøgt at gøre det fra Rusland siden invasionen af Ukraine.

- Vi ønsker et frugtbart og fair forhold til Kina, men vi er nødt til at mindske risikoen.

- Vi lærte en bitter lektie i begyndelsen af krigen i Ukraine. Her blev overdreven afhængighed af russisk gas brugt til afpresning.

- Derfor er det meget vigtigt for os, at vi mindsker risikoen i vores forsyningskæder. Vi er nødt til at diskutere med Kina, hvordan det kan ske på en bæredygtig måde, siger von der Leyen.

/ritzau/