Volvo sender 25.000 ansatte hjem, og fabrikker i Sverige og USA holdes lukket til midt i april.

Volvo Cars suspenderer produktionen i Sverige. Det kommer til at berøre 25.000 ansatte i Sverige i to uger.

Der bliver ingen fyringer.

- Hensigten er at lindre effekterne af coronavirus, at beskytte vores ansatte og at mindske påvirkningen af hele virksomheden, siger Volvos pressechef, Stefan Elfström.

Det kommer også til at berøre Volvos fabrikker i Belgien og USA.

Fabrikkerne i Sverige og USA holder lukket fra 26. marts til 14. april.

/ritzau/TT