Volkswagens administrerende direktør, Herbert Diess, træder tilbage.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I stedet træder Oliver Blume til i rollen. Skiftet træder i kraft 1. september.

Herbert Diess startede hos bilgiganten i 2015 og har været formand for Volkswagen Management Board siden 12. april 2018.

Samme år blev han kåret som en af de bedste administrerende direktører i verden af CEOWORLD Magazine.

Alligevel har der flere gange været sået tvivl om Herbert Diess' fremtid i Volkswagen.

Blandt andet i efteråret 2021, da der opstod et sammenstød med virksomhedens magtfulde samarbejdsudvalg om Diess' elektrificeringsstrategi og ledelsesstil.

I 2019 blev han og formanden for Volkswagens bestyrelse, Hans Dieter Pötsch, desuden retsforfulgt for manipulation af tallene om Volkswagen-bilers udledning fra dieselforbrug.

Den såkaldte 'Dieselgate' går tilbage helt til 2015, da bilgiganten blev afsløret i at manipulere med udledningen fra udstødningen på omkring 11 millioner dieselbiler.

Senere samme år vedkendte Volkswagen, at den havde ført miljømyndigheder og bilkøbere bag lyset ved at installere en software, som fik dieselbilerne til at fremstå mindre forurenende, end de rent faktisk var.

I 2020 blev der indgået et forlig ved den tyske domstol på ni millioner euro for at undgå en retssag.

Forklaringen dengang lød, at selskabet betalte forligsbeløbet, fordi de to topfolk ikke havde overtrådt loven.