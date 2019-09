Intet var evigt, plejer man at sige.

Det gør sig i hvert fald gældende for bilmærket Volkswagen, der nu skifter logo.

Når du i fremtiden skal ud for at kigge på en ny bil og måske beslutter dig for at kigge på én fra det tyske bilmærke, så kommer logoet på bilen altså ikke til at se helt ud, som det plejer.

Væk ryger nemlig det tredimensionelle logo. I stedet bliver logoet mere minimalistisk og todimensionelt med en anden blå farve.

Her præsenteres det nye logo. Foto: WOLFGANG RATTAY Vis mere Her præsenteres det nye logo. Foto: WOLFGANG RATTAY

Det oplyser Volkswagen selv i en pressemeddelelse.

Det nye logo skal ifølge pressemeddelelsen 'markere begyndelsen på en ny æra for Volkswagen', hvor man vil satse mere på el-biler og på klimavenlighed.

»Ved at skabe nyt indhold og med nye produkter er brandet ved at gennemgå en fundamental udvikling frem mod en fremtid med neutral kulstofudledning for alle,« siger Jürgen Stackmann, der er bestyrelsesmedlem i Volkswagen med ansvar for salg, marketing og eftermarked, i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Nu er det rette tidspunkt til at gøre vores brands nye attitude synlig for resten af verden.«

ARKIVFOTO af det gamle Volkswagen-logo. Foto: Radovan Stoklasa Vis mere ARKIVFOTO af det gamle Volkswagen-logo. Foto: Radovan Stoklasa

Hvor det gamle logo var i farverne blå og hvid, får det nye logo en anden blå farve tilført.

Derudover vil det også være muligt, at andre farver bliver brugt.

Logoet vil både være at finde på private personbiler og på erhvervsbiler.

Det er planen, at det nye logo skal være i brug i midten af næste år.