Historien om Mary Kay Letourneau, der blev kendt skyldig i at voldtage en af sine elever og efterfølgende giftede sig med ham, gik verden rundt i slutningen af 1990'erne.

Nu er hun død. 58 år gammel.

Det skriver New York Times, som har fået dødsfaldet bekræftet af Mary Kay Letourneaus advokat.

Mary Kay Letourneau var 34 år gammel, gift og mor til fire, da hun havde sex med Vili Fualaau, der dengang var blot 12 år og gik i 6. klasse.

Lærerinden gik dengang ud og forsvarede forholdet til sin 22 år yngre elev - det samme gjorde han.

De to fik to børn, inden Vili Fualaau var fyldt 15 år, og de blev endda gift i 2005, efter Mary Kay Letourneau havde afsonet sin syv år og seks måneder lange fængselsstraf for voldtægt.

Ægteskabet holdt dog kun frem til 2019, hvor de blev skilt.

Ifølge New York Times døde Mary Kay Letourneau mandag efter at have kæmpet mod en kræftsygdom.

Her ses Mary Kay Letourneau og Vili Fualaau sammen i 2006. Foto: RON WURZER

Hendes advokat fortæller mediet, at både Vili Fualaau og parrets to børn var ved hendes side, da hun døde i sit hjem nær Seattle, USA.

Mary Kay Letourneau begyndte at have et seksuelt forhold med Vili Fualaau i 1996, da han var blot 12 år gammel.

De fik deres første fælles barn i 1997, mens Mary Kay Letourneau afventede sin dom for voldtægt af en mindreårig.

Hun fik sin dom reduceret og afsonede i første omgang kun tre måneder, men fordi hun ikke overholdt rettens forbud om at holde sig væk fra Vili Fualaau røg hun tilbage bag tremmer i 1998.

1998 var også det år, hvor hun fødte sit og Vili Fualaaus andet barn.

Hun havde i forvejen fire børn fra sit tidligere ægteskab.