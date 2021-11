En makaber mordgåde fra Texas i USA er rykket et skridt nærmere opklaringen.

Det lokale politi har nemlig med 41 års forsinkelse haft held til at fastslå identiteten på det nøgne lig af en voldtaget skolepige, der i 1980 blev fundet i en grøftekant i den amerikanske delstat Texas.

Ifølge norske TV 2 var det en lastbilchauffør, der i november 1980 fandt liget af den myrdede teenager efterladt langs motorvej 45 i Huntsville.

Det stod hurtigt klart, at pigen var blevet voldtaget og kvalt, men i første omgang lykkedes det ikke politiet at identificere offeret. Derfor blev hun i årtier blot omtalt som »Jane Doe« – et udtryk, som i USA bruges om uidentificerede kvinder.

Ved at tage den gamle kriminalgåde under lup er det imidlertid omsider lykkedes at få sat navn på den myrdede pige. Hun viste sig at være kun 14 år gamle Sherri Ann Jarvis fra Stillwater i Minnesota.

Hun blev sidst set i live 31. oktober 1980, da hun ifølge vidner ved en kro spurgte om vej til et af områdets store fængsler – Texas Department of Corrections Ellis Prison Farm – med plads til over 2.000 indsatte.

Morgenen efter blev hun fundet død, og i årtier forblev ligets identitet ukendt.

Men i 2015 satte politiet nye ressourcer ind på at se på mordgåden med friske øjne og ny dna-teknologi.

Ved at analysere gemte vævsprøver fra obduktionen i 1980 og lede efter mulige direkte slægtninge, lykkedes det efter seks års minutiøst arbejde at få opstillet en slags genetisk familietræ, der sammen med interviews af seks onkler og tanter med sikkerhed kunne give en endelig identifikation af den myrdede pige.

Hun var i sin tid blevet tvangsfjernet fra sin familie, fordi hun ikke havde været i skole i længere tid. I stedet blev hun anbragt på et børnehjem, som i sin tid meldte hende savnet.

Sherri Anns Jarvis' forældre er i mellemtiden døde begge to, og de nåede således ikke at få besked om, at deres forsvundne datter var blevet myrdet.

Andre familiemedlemmer har til amerikanske medier dog udtrykt lettelse om, at pigens skæbne nu i det mindste er kendt, efter at familien forgæves havde forsøgt at lede efter hende med hjælp af både en privatdetektiv og Frelsens Hær.

Politiet i Texas har endnu ikke haft held til at opklare, hvem der dræbte pigen, men myndighederne forsikrer, at efterforskningen fortsætter.