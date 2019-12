En kvinde blev torsdag stukket i brand, da hun var på vej til et retsmøde i Indien. Lørdag omkom hun.

En 23-årig kvinde er lørdag morgen erklæret død på et hospital i Indien.

Hun har fået hjertestop som følge af massive kvæstelser, som hun fik torsdag, hvor hun blev overhældt med tændvæske og stukket i brand.

Kvinden gik i marts til politiet og sagde, at hun 12. december sidste år blev voldtaget af en mand, som truede hende med en pistol. Torsdag var hun på vej til et retsmøde i sagen i Uttar Pradesh i den nordlige del af landet, da en gruppe mænd angreb hende.

Blandt overfaldsmændene var angiveligt også manden, som stod anklaget for at have voldtaget hende.

Den pågældende mand har siddet fængslet i voldtægtssagen, men i sidste uge blev han løsladt mod kaution.

Politiet anholdt samme dag, som det dødelige overfald fandt sted, fem mænd - deriblandt den voldtægtsanklagede.

Uttar Pradesh er en folkerig delstat i den nordlige del af landet. Alene i 2017 blev der anmeldt 4200 voldtægter i delstaten, hvilket er højere end noget andet sted i landet.

I 2017 registrerede politiet 33.658 voldtægtssager i Indien, har BBC tidligere skrevet.

/ritzau/Reuters