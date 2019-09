Et amerikansk voldtægtsoffer, hvis identitet indtil nu har været ukendt, står nu for første gang frem i en ny bog og fortæller sin version af historien.

Den nu 27-årige kvinde, Chanel Miller, har kaldt bogen ‘Know my Name’ (kend mit navn, red.).

»Før i tiden ønskede jeg, at overgrebet ikke skulle være en del af mit liv, men nu har jeg lært at acceptere, at det vil det altid være, og jeg må finde ud af, hvordan jeg skal leve med det,« siger Miller til New York Times.

Overfaldet fandt sted tilbage i 2015, da en amerikansk mandlig Stanford universitetsstuderende under en fest forgreb sig på den unge kvinde, der var taget til fest med sin lillesøster. Det skriver norske Dagbladet.

Hun havde fået for meget at drikke, og husker ikke meget fra voldtægten, der blev opdaget af nogle forbipasserende uden for den bygning, hvor festen havde fundet sted.

Den studerende fra Standford, den amerikansk svømmer Brock Turner, blev dømt for overgrebet i 2016.

Dommen satte sindene i kog over hele verden, bl.a. fordi Turner, da han blev stillet for en dommer 2. juni og havde udsigt til at blive idømt 14 års fængsel for voldtægten, endte med at få en straf på seks måneders fængsel.

Under retssagen blev offeret kendt under navnet Emily Doe.

Brock Turner. Foto: HANDOUT Vis mere Brock Turner. Foto: HANDOUT

Chanel Millers beretning er en af de mest nuancerede og detaljerede gennemgange af et seksuelt overgreb nogensinde.

Hendes vidneberetning er blevet gengivet i flere internationale medier og er blevet et slags manifest for ofre for seksuelle overgreb.

Hun fortæller, at anonymiteten indtil nu har været vigtig for hende, fordi den tillod hende at have et liv, hvor intet af dette var sket.

Bogen skildrer overgrebet og det retslige efterspil.

Voldtægtssagen fra Stanford var tidligere et stort samtaleemne i USA. Over 1,2 millioner mennesker skrev under på en underskriftindsamling mod dommeren i sagen, Aaron Persky, fordi han udstedte en urimelig lav fængselsstraf til Turner, som ellers blev kendt skyldig af et enigt nævningeting.

Derudover offentliggjorde faderen til Brock Allen Turner et opsigtsvækkende brev, hvori han skrev, at en fængselsstraf vil være en hård dom for »en handling på 20 minutter«.

Sagen udløste et ramaskrig på sociale medier i USA og satte gang i en større debat om samtykke i voldtægtssager. Turner mente nemlig, at den unge kvinde selv havde givet samtykke, og at han var for fuld til at se, at offeret var bevidstløs under overfaldet.

Miller, som har studeret litteratur, siger, at Metoo-bevægelsen gav hende mod til at skrive bogen under sit rigtige navn.