En 34-årig britisk mand blev fredag dømt skyldig i 37 forhold. Blandt andet angreb og voldtægt af 11 personer.

Nu afslører en undersøgelse, at Joseph McCann, som manden hedder, aldrig burde havde været i stand til at begå forbrydelserne. Han burde nemlig have siddet i fængsel da forbrydelserne blev begået.

Det skriver The Guardian.

Ifølge det britiske justitsministerium var det en ‘fejl’, der var skyld i, at Joseph McCann ikke var fængslet, da han mellem april og maj i år begik overgrebene, der blandt andet gik ud over en 11-årig dreng og en 71-årig kvinde.

Justitsministeriet har meddelt, at fejlen opstod hos den sydøstlige og østlige afdeling for prøveløsladelser.

McCann, der fredag blev dømt ved domstolen Old Bailey i London, burde have været fængslet, da han i 2008 begik et væbnet røveri med en kniv, som han blev fængslet for. I 2017 blev han dømt for røveri og tyveri, men blev automatisk prøveløsladt i 2019 efter at have afsonet halvdelen af sin straf. På grund af sin straf fra 2008 burde det imidlertid ikke være muligt.

Undersøgelsen peger på, at afdelingen for prøveløsladelser, har været plaget af ‘umuligt arbejdspres’.

»Vi anerkender, at der har været fejl, og vi undskylder utvetydigt for vores del i dette. Vi er opsat på at gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at lære af denne frygtelige sag,« lød undskyldningen fra chefen for fængsels- og prøveløsladelsesafdelingen, Jo Farrar.