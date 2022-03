Der skulle gå syv år før britiske Austin Osayande blev dømt for en forfærdelig voldtægt.

Det var først, da han slog til igen mod et nyt offer i 2021, at han blev fældet for sine tidligere forbrydelser gennem en dna-prøve.

Nu er den 40-årige mand fra Leeds blevet idømt fængsel på livstid, og dommeren var ikke i tvivl, da han afsagde sin dom.

»Du er til fare for kvinder, uanset om det er fremmede, eller nogen du kender. Hvis du møder dem alene på gaden, vil du tvinge dig oven på dem. Denne fare har stået på i mindst seks år. Du er til store fare for kvinder i det offentlige rum,« sagde dommer Guy Kearl i Crown Court i Leeds.

Her kan man se Austin Osayande bære kvinden hen mod gerningsstedet.

Politiet i West Yorkshire, der har efterforsket sagen, har netop frigivet en gruopvækkende video fra en stribe overvågningskameraer, der fangede gerningsmandens uhyggelige planer tilbage i 2015.

På overvågningen kan man se en høj mand med mørk frakke og en hætte trukket op vandre rundt om natten 14. august i byens gader på jagt efter et offer.

Det har politiet utallige timer at samle al overvågningen sammen, der nu har kortlagt den dømtes færden, skriver politiet i Leeds i en pressemeddelelse.

Pludselig kan man se, at den mørkklædte mand pludselig stopper op, da han ser en kvinde. På det tidspunkt er klokken fem om morgenen. Kvinden sidder ved en taxiholdeplads i Briggate og venter på en hyrevogn.

Fra den netop afsluttede retssag kom det frem, at de to faldt i snak. Kort tid efter begyndte gerningsmanden og den 24-årige kvinde at gå fra holdepladsen. Ud af det blå løfter han kvinden op fra jorden og tager hende i armene.

Austin Osayande forsvinder herefter ind i en opgang med offeret.

Austin Osayande nægtede sig først skyldig, men han endte med erkende sig skyldig i voldtægten og det seksuelle overgreb. Foto: West Yorkshire Police

I retten fortalte kvinden, at den nu dømte mand først voldtog hende. Derefter begyndte han at grine, da han fortalte hende, at han var hiv-positiv.

Politiet igangsatte en stor eftersøgning af Austin Osayande. Men han blev først anholdt i september 2021, da han arbejdede som chauffør for den eksklusive tøjmærke Hermès.

Her skulle han levere en pakke til et hus. Da han ringede på døren, spurgte den 40-årige efter en kop kaffe, og om han måtte komme indenfor. Uanende over hvem hun stod overfor, åbnede kvinden døren. Straks sprang voldtægtsmanden ind og overfaldt hende i entreen.

Sidste måned sad voldtægtsmanden på anklagebænken. Her erkendte han de to forhold. Først voldtægten fra 2015 og det andet seksuelle overgreb fra september.

Austin Osayande blev idømt livstid, han kan først søge om prøveløsladelse om 16 år i 2038.