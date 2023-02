Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I begyndelsen af januar forsvandt et britisk par, hvorefter deres bil blev fundet udbrændt – og nu sender politiet endnu en appel ud til offentligheden og ikke mindst den lille familie.

Bilen blev fundet ved en motorvej mellem Manchester og Preston og politiet formoder, at de mistede alle deres ejendele i branden, skriver Sky News.

Constance Marten på 35 år og Mark Gordon på 48 år fandt sammen i 2016. Constance Marten er fra en velhavende familie, mens Mark Gordon er en dømt voldtægtsforbryder – han fik sin dom cirka da de to mødtes.

»Constance og Mark, jeres barn har brugt den første måned af sit korte liv udsat for elementerne, hvor det burde have været sikker og varm – og vigtigst af alt: tilset af læger,« lyder det fra politiet.

Efterforsker Lewis Basford siger offentligt til familien, at han formoder, de er ved at løbe tør for kontanter, og han beder dem tage deres telefon, når han og hans kollegaer forsøger at kontakte dem.

Til sidst siger han, at det vigtigste for politiet er at finde parrets barn, så det kan blive tilset af en læge – og så tilføjer han, at de så barnet i live den 8. januar via noget videoovervågning.

Overvågningsvideo fra 8. januar. Vis mere Overvågningsvideo fra 8. januar.

Parret skulle ifølge politiets oplysninger have taget en taxa til Liverpool, der ligger få kilometer fra stedet, hvor deres bil gik i brand.

Dernæst er de kørt tværs over landet til Harwich i Essex, hvorefter de er set i London. Billederne fra den 8. januar er fra overvågningskameraer i London. Senere samme dag er de set syd for London, i den østlige del af Sussex.

På overvågningen fra Sussex kan man se dem bære rundt på et telt til to personer, puder og nogle poser.

Politiet har udlovet en dusør på 80.000 danske kroner, som man får, hvis man bringer dem tættere på parret, skriver BBC.