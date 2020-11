Den sexdømte 68-årige filmproducent Harvey Weinstein er igen overført til fængslets hopsitalsafdeling. Og igen lyder diagnosen, 'Covid-19'.

»Som bekendt er Mr. Weinsteins helbred i forvejen ringe. Og hans situation er alvorlig,« skriver Harvey Weinsteins manager i en pressemeddelelse.

Harvey Weinstein, der sidste år blev idømt 23 års fængsel for adskillige sexovergreb, lider bl.a. af højt blodtryk, sukkersyge og en misdannet rygsøjle.

Ifølge manageren har Weinstein en temperatur på 38,5 grader. Og diagnosen er ifølge showbiz-mediet TMZ Covid-19.

Harvey Weinstein. Foto: BRENDAN MCDERMID - Reuters Vis mere Harvey Weinstein. Foto: BRENDAN MCDERMID - Reuters

Allerede i marts var Harvey Weinstein indlagt på fængslets hospitalsafsnit. Dengang lød rygtet også, at der var tale om Covid-19. Men diagnosen blev aldrig bekræftet af filmproducerens management.

Ifølge kilder i det topsikrede fængsel, Wende Correctional Facility i byen Buffalo, New York, har Harvey Weinstein det 'meget dårligt'.

Han behandles ifølge TMZ af fængslets læger. Men endnu ved ingen, om behandlingen er effektiv.

Over 60 kvinder - heriblandt flere kendte skuespillerinder - har anklaget Harvey Weinstein for sex-overgreb.

FILE PHOTO: Film producer Harvey Weinstein arrives at the New York Criminal Court during his ongoing sexual assault trial in the Manhattan borough of New York City, New York, U.S., February 24, 2020. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo Foto: CARLO ALLEGRI Vis mere FILE PHOTO: Film producer Harvey Weinstein arrives at the New York Criminal Court during his ongoing sexual assault trial in the Manhattan borough of New York City, New York, U.S., February 24, 2020. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo Foto: CARLO ALLEGRI

Dommen på 23 års fængsel faldt i staten New York. Og når filmproducentens helbred tillader det, skal en tilsvarende retssag indledes i Los Angeles, hvor Weinstein også er sigtet for en stribe sex-overgreb, blandt andet flere tilfælde af fuldbyrdet voldtægt.