Russiske tropper har angiveligt begået voldtægtsforbrydelser mod ukrainske kvinder adskillige gange den seneste uge.

For mens millioner af civile har søgt ly i EUs nabolande for at flygte fra krigens grusomheder, bliver kvinderne og de unge piger i ukrainske byer udsat for rædselsvækkende seksuelle voldshandlinger fra de invaderende russiske soldater.

Det beretter flere medier om, herunder The Guardian.

De ukrainske ministre har citeret flere hændelser, hvor russiske soldater har voldtaget og senere dræbt ofrene.

Lørdag advarede den britiske ambassadør i Ukraine, Melinda Simmons, om, at russiske soldater begår voldtægter som 'et krigsvåben'.

»Selvom vi endnu ikke kender det fulde omfang af dets brug i Ukraine, er det allerede klart, at det var en del af Ruslands arsenal,« skriver hun på Twitter og fortsætter:

»Kvinder bliver voldtaget foran deres børn, piger foran deres familier, som en bevidst underkuelse. Voldtægt er en krigsforbrydelse,« afslutter hun.

En kvinde ved navn Antonina Medvedchuk fortæller desuden til The Guardian, at da hun vågnede op til lyden af bombning den dag, krigen brød ud, var de første ting, hun greb, inden hun forlod Kyiv, kondomer og saks, der skulle bruges som våben for at beskytte sig selv.

Ukraines parlamentsmedlem Maria Mezentseva bekræftede desuden i et tv-interview, at russiske soldater har voldtaget og seksuelt overfaldet kvinder siden invasionen og beskriver hændelserne som 'skræmmende' og 'rædselsslagne'.

Blandt de rædselsvækkende dokumenterede voldtægtsforbrydelser i Ukraine, lyder det, at en kvinde blev brutalt voldtaget og dræbt af en russisk soldat, der først havde skudt hendes mand og herefter voldtog hende gentagne gange foran hendes mindreårige barn for til sidst at slå hende ihjel.

Voldtægt og seksuelle overgreb betragtes som krigsforbrydelser og et brud på international humanitær lov.

Både Ukraines generalanklager og den internationale straffedomstol har sagt, at de vil starte efterforskning af den rapporterede seksuelle vold.