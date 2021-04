Den caribiske ø Saint Vincent oplever fredag eftermiddag, dansk tid, et voldsomt vulkanudbrød.

Det skriver flere lokale journalister og nyhedsbureauet AFP.

På billeder fra Saint Vincent kan man se en enorm røgsøjle over øen.

Der er tale om vulkanen La Soufriere, som er eksploderet.

At 8:41 am this morning 9-4-21 an explosive eruption began at La Soufrière volcano in St. Vincent. This is a culmination of the seismic activity that began on April 8. The eruption is ongoing and more information will be shared as things progress. #lasoufriere #uwi #volcano #svg pic.twitter.com/C2zWrjPcpP — UWISeismic Research (@uwiseismic) April 9, 2021

Det sker efter beboerne på øen det seneste døgns tid er blevet evakueret, da man har bemærket øget aktivitet i vulkanen.

Det har fået de lokale myndigheder til at erklære alarmtilstand på øen.

Endnu står det ikke klart, om der er tilskadekomne i forbindelse med eksplosionen.

På billeder helt tæt på vulkanen kan man for alvor se omfanget af udbrudet.